中共軍演我國防預算還躺立院 國防部：每一天延宕都在耗費寶貴時間

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍去年12月29日對台發動「正義使命-2025」實彈軍演，但包括國防部今年度預算在內的中央政府總預算案，迄今仍無法在立院審查。國防部發布一份書面報告疾呼，共軍將具備武力犯臺能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，「每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間」。

編號6808雙座型F-16V戰機，日前完成AIM-120飛彈發射訓練。國防部近期的書面報告也提到，今年度國防預算攸關該型機的後續費用。(資料照，記者游太郎攝)

中國解放軍去年12月29日至31日在台灣周遭發起「正義使命-2025」實彈軍演，除了派出數以百計的軍機、軍艦、海警船在台灣周遭活動，其遠火部隊更朝我國周遭海域發射27枚火箭彈，對於區域穩定投下不確定因子。

但另一方面，總金額1.25兆元的國防特別預算條例不僅在立法院闖關未果，今年度國防預算也於在野黨杯葛下，尚無法實質審查。為此，立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

國防部近期送至立法院的書面報告，除了盤點若總預算未能在這會期通過，排除人員維持法律義務支出核實支應，將有21％的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。

國防部也敘述，國防是國家安全的基石，沒有堅強的國防實力，國家安全就會面臨挑戰。國防建設要能持續推動，關鍵在於預算的支持。國防預算不僅是資源規劃分配，更是向國際社會傳遞自我防衛決心，以及向敵人展現「嚇阻戰力」的重要戰略訊號，若未能如期審查，除影響建軍備戰，更可能造成國家安全的隱患。

國防部提到，中共上週在台海周邊進行軍演，嚴重破壞印太區域和平穩定，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間，若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。

