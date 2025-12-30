中共軍演戳破台美日聯盟假象

（圖／本報系資料照）

大陸解放軍東部戰區29日突然宣布將展開代號「正義使命－2025」的聯合實彈射擊軍演。由於台北市長蔣萬安剛參加上海的「雙城論壇」返台，民進黨遂酸言酸語地說是這是給蔣的伴手禮，卻刻意忽略賴清德執政團隊應負起的政治責任。

民進黨同聲抹紅在野黨，就是要掩飾賴總統宣稱台美日同盟的假象，並迴避其國安團隊應對處置毫無章法的責任。面對此次圍台軍演，賴總統只透過臉書喊話，表面說不會升高衝突，實則持續炒作「抗中保台」，根本沒有為風險降溫的謀畫。

從此次大陸軍演範圍可發現，中共是為了操演阻卻外部干預的圍台戰術，試圖展現共軍切斷台灣能源供應線的能力；而且，無預警軍演又有測試並縮短國際反應時間的效果。若拉長時間軸，更可了解中共此舉是以軍事手段回應日本首相高市早苗關於「台灣有事涉及日本存續」的發言。

對於中共軍演，美國總統川普只輕描淡寫地表示，無須對軍演過度緊張，但首當其衝的日本則陷入尷尬處境，既不想升高衝突就只能選擇沉默，顯然知道中共不是真的想攻台，而是藉此提醒日方不要逾越紅線。大陸外交部長王毅就說：「台灣是中國的核心利益，希望與華府建立積極互動的新模式。」他的話不也等於在警告日本！

國人當然反對中共以非和平方式脅迫台灣，但也無法忍受賴總統及其國安團隊錯誤百出的應對態度。賴清德剛受訪表示，「中國的實力還不足以武統台灣」，結果共軍馬上在我國領海臨接區演習。其次，國安團隊屢將矛頭指向在野黨，卻連總統是否已召開國安高層會議都避而不談，反而把全部精力炮打蔣萬安與抹紅在野黨，把國安問題當成朝野鬥爭的素材。

賴政府國安戰略就是拒絕避戰、完全配合美國的印太戰略。華府現階段雖不至於拋棄台灣，但川普政府將軍力部署重心轉向西半球，已說明其未來戰略不再以圍堵中國為優先，而是積極探尋與北京和平共處的新互動模式。

賴清德直到共軍演習的尾聲才對國軍下達3指令，完全沒盡到三軍統帥的職責，只是一場政治作秀，也暴露出民進黨成天說的「以實力維持和平」的口號是何等可笑。

川普雖大幅增加國防經費以維持美軍全球霸主地位，但也希望與中國建立支撐雙邊大國關係的護欄，避免雙方落入修昔底德陷阱。日本至今仍未對共軍演習發出任何回應，顯然有意低調。

對美、日此次的反應，一向對「民主同盟」有高度期待，且一味追求軍備、卻對改善兩岸互信置若罔聞的賴清德，能否從中得到一絲半縷的教訓，因而回頭盡速為台海風險降溫呢？（作者為國家政策研究基金會副研究員）