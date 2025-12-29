中共軍演打臉蔣萬安和平幻想！吳靜怡揭藍致命破口：握手沒用

政治中心／劉宇鈞報導

台北市長蔣萬安才在雙城論壇高倡兩岸和平，中共解放軍東部戰區今（29）日就宣布，開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。時事評論員吳靜怡揭開國民黨兩岸交流論述的致命破口，她說，握手不會換來降溫，也不會改變北京的軍事時間表。

吳靜怡發文表示，一邊握手、一邊亮刀，共軍「正義使命」軍演拆穿蔣萬安、國民黨主席鄭麗文的藍營和平幻想。蔣在上海談「城市交流」、談善意、談理解，鄭大聲喊話要見習主席，對於北京來說都是一席廢話，今日立即宣布啟動「正義使命-2025」圍台軍演。

吳靜怡提到，演習內容直指封控重要港口、區域封鎖與聯合軍事威懾，這不是巧合，而是一場高度精準的政治示範，一邊對藍營領袖人物握手，一邊再對台灣人民亮刀，交流不會換來降溫，鄭麗文、蔣萬安的善意更不會改變北京的軍事時間表。

吳靜怡分析，演習的重點，並非傳統登陸作戰，而是港口封控、航道阻斷與區域拒止能力的展示，反覆演練一種「不必全面開戰，就能癱瘓台灣經濟與社會運作」的模式，這是對台灣整體社會的心理戰，不是對哪一位總統、哪一個政黨的單點施壓。

吳靜怡認為，北京的行動成為藍營「交流可換和平」論述最致命的破口，因為事實一再證明，北京從未把交流當作降低風險的工具，而是讓台灣的藍白陣營被當成不影響中國軍事準備的側翼。

吳靜怡也說，台灣早已不是誰去了哪裡握手，連蔣萬安都沒用，如果國民黨真的要捍衛中華民國，就應該具備足夠的防衛能力，讓對方知道亮刀的代價，國防預算就是台灣的最低安全底線，不是可以用來交換政治籌碼的工具。「誰知道蔣萬安去上海談了什麼？誰知道翁曉玲去廈門談了什麼？說好的和平，根本就不存在！」

吳靜怡強調，中國電視劇《繁花》有一句話，送給被北京軍事演習打臉的蔣萬安：「首飾跟男人一樣，將就不如不要！」北京今天的動作，就是把蔣定義成共軍裝飾品罷了！

