中共軍演打認知戰！ 解放軍發布AI影片＂無人機作戰＂

軍演緊張之際，網路也同步出現假訊息認知戰，有網友發文，指稱"國防部長休假、由交通部長暫代"部務，相關訊息在網路瘋傳，台北市議員苗博雅也觀察到，有不少匿名帳號，以斷章取義的方式帶風向，甚至中國還釋放一段AI影片，片中武器皆為無人裝備，國防專家分析，只是為了威嚇。





有網友軍演首日在Threads上造謠 指稱國防部長休假由交通部長暫代部務（圖／Threads）

中國解放軍東部戰區，發布最新AI影片，片中飛鷹化身無人攻擊機、鯊群變成無人艦艇，短短1分16秒，攻台的陸海空武器，全是無人作戰裝備，甚至連持槍機器人也來了。

淡江大學戰略所副教授林穎佑：「其實在這個時間點，當然就是有這種恫嚇台灣，或者是武嚇台灣的一個意涵，現在在AI的影片，也有可能是他未來戰場上，要去發展的方向，解放軍他在截取了這一個，俄烏戰爭的教訓之後，他一定也知道，無人載具會是未來主宰戰場上面，相當重要的武器。」

選在中國對台軍演時間點，釋放無人機作戰影片，尤其山地作戰中，出現的機器狼群，透過AI算法進行分工與群體協同，學者分析，通篇恫嚇意味濃厚，也是中國解放軍運用趨勢。網路假訊息認知戰，也同步干擾。

國防部發言人在臉書po出部長吳釗燮坐鎮照片（圖／國防部發言人FB）社群平台，網友帶頭造謠軍演首日，國防部長休假，由交通部長暫代，嘲諷官員真的太強了，儘管國防部貼出顧立雄坐鎮照片無聲反駁，醫師蘇一峰依舊跟進，宣傳相同假訊息，另外網路還出現，網友引用總統部分言論，指稱會軍演就是因為總統挑釁中國，北市議員苗博雅發現，諸多都是匿名、無臉帳號，斷章取義。

台北市議員（社民）苗博雅：「賴清德總統，這一次就被中共用一句話，標題殺人法來招待，很多參與像這樣子的，言論的帳號，基本上他可能都是，沒有臉沒有頭像，然後也都是匿名，看不出他的真實身份，像這樣子的群聚的炒作，其實我們就會擔心說，是不是背後有網路的公關公司，甚至是來自於境外的力量。」

北市議員苗博雅發現近期網路諸多無頭像照片在斷章取義總統言論、帶風向（圖／民視新聞中共對台文攻加武嚇，網路認知作戰不間斷，民眾面對假訊息，可得好好把關。

