中共軍演持續升溫！海巡署揭露「持續對峙」實況 目前全程監控中

[Newtalk新聞] 中共突襲對台實施「正義使命－2025」軍事演習，國防部今（29）日進一步揭露最新情勢，強調目前台海周邊已進入「持續對峙」狀態。國防部指出，中共除動用多型機艦進行演訓外，海警船亦在外島周邊與我方形成近距離對峙，國軍已啟動全套應處機制，全程掌握、嚴密監控。

海巡署副署長謝慶欽表示，中共在演習期間共派出14艘海警船活動於台灣周邊海域，其中多艘集中在馬祖、烏坵與東沙一帶。我方亦同步派遣14艘巡防艦艇執行任務，採取「一對一」方式實施並航監控。謝慶欽指出，部分中共海警船一度逼近我方24浬限制水域，最接近時僅距離我方岸線約21浬，海巡艦艇隨即進行攔阻，雙方形成近距離對峙。

他說明，海巡署在現場採取包括無線電廣播、擴音器警告與航向阻擋等方式，要求中方船隻轉向離開。部分區域甚至出現「貼線」航行的緊張狀況，海巡艦艇必須以「超船」方式切入其航道，迫使對方改變航向。這類對峙狀況截至記者會時仍在持續中。

在空中方面，作計室次長連志威中將指出，中共此次動用包含主、輔戰機在內共計89架次空中兵力，國軍隨即派遣戰機實施空中警戒，並配合地面防空與飛彈部隊進行整體防空監控。國軍採取「並航監控」與「立即反應」機制，對共機動向保持高度警戒。

連志威強調，目前國軍已啟動「立即戰備操演」，各級部隊依戰備規定執行任務，並以防範「由演轉戰」為最高原則。國軍亦透過情監偵體系全程掌握共軍行動，避免任何誤判或突發狀況升高衝突。

此外，國防部也指出，雖然共軍此次未動用航空母艦編隊，但包含艦艇、戰機與飛彈部隊的整體行動，已構成高度軍事壓力。對此，國軍將持續維持高度戒備，並依情勢變化即時調整應處作為。

國防部強調，面對中共不斷升高的軍事挑釁，國軍將秉持「不挑釁、不退讓」原則，持續掌握戰場態勢、守護國家安全。當前海空域仍處於高張對峙狀態，相關單位將保持即時回應能力，確保國家安全與區域穩定。

