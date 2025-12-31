中共軍演持續擾台 呂捷拿胖虎、哆啦A夢敘事被網讚爆

補教名師呂捷昨po文，拿胖虎、哆啦A夢及小杉來比喻台海的情況。（翻攝自呂捷臉書）

中共解放軍近日在台海周邊展開實彈演習，國民黨、民眾黨昨（30）日再度將國防特別條例、年度總預算在程序委員會上封殺，遲遲未能開始審查。補教名師呂捷昨po文，拿胖虎、哆啦A夢及小杉來比喻台海的情況，該篇po文曝光被1.3萬名網友按讚、推爆。

呂捷昨於臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」po文，提到胖虎天天都欺負大雄，大雄為什麼還可以活著？因為有哆啦A夢！有天大雄決定練劍擊來保護自己，胖虎覺得大雄在挑釁、在叫囂，這其實也很合理，因長期以來胖虎一直在對大雄做「服從性」測試。但是若連大雄的媽媽都覺得大雄練擊劍是在挑釁，「那有問題的就不只是胖虎了！」

不過呂捷補充舉例，事實上我們不是大雄，。「我們是小杉！而且是有哆啦A夢的小杉！」他強調在70幾年來，胖虎都想打小杉，只是門口有一條大水溝跟哆啦A夢在，所以胖虎過不來。「如果過得來……胖虎早就侵門踏戶了！」

呂捷更強調，小杉很聰明、善良且努力，經過幾十年的奮鬥，現在家境優渥，還開了一家全世界都需要它、近乎壟斷的工廠。而胖虎說過：「我胖虎想稱霸世界就差那條水溝的距離而已！」所以胖虎製造了很多武器，試圖打小杉、霸占其家產，「小杉為了保護家園、產業……做足了準備。小杉做這些準備的目的不是吃飽太閒，而是為了讓胖虎每天睡醒想到的第一句話是……『NOT TODAY！』」

最後呂捷認為，「我想正常人都不會覺得是小杉的問題。」但不知道為什麼，把胖虎變成中國、把小杉改成台灣、把哆啦A夢變成美國，就有一堆人大崩潰喊，「挑釁、綠共、獨裁、32:0、青鳥崩潰了、賴清德下台！」該篇po文曝光至今，已累計1.3萬人按讚、推爆，還有許多人跑來留言討論。

