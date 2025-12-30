中共軍演搭配錯假訊息 國防部發言人嗆：端得上檯面的不多

針對中共軍演搭配錯假訊息，國防部發言人孫立方中將今日開酸「端得上檯面的不多」。 圖：國防部／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 中共連續兩日對台實施軍演及實彈射擊。國防部今（30）日召開臨時記者會，針對網路流傳「中共無人機拍攝台北101」、「國防部長休假未坐鎮」等傳言，國防部嚴正澄清，相關內容皆屬不實訊息，並強調國軍全程掌握共軍動態，相關影像亦非造假。

情次室次長謝日升中將指出，針對外界流傳中共無人機拍攝台北101一事，經查證後確認，中共無人機均在24浬之外活動，相關說法與事實不符，明顯屬於認知作戰。他也說明，有關外界質疑國軍公布的F-16V鎖定畫面為「P圖」，完全不是事實。

謝日升表示，國軍所公布的影像，皆為空軍實際執行任務時所獲得的真實畫面，「沒有必要造假，也不需要造假」。他也補充，若外界有疑問，可自行比對美軍公開使用相同系統的影像，就能理解相關畫面具備一致性與真實性。

國防部發言人孫立方中將首先提到，跟前三年的軍演期間，錯假訊息流傳狀況來看，就量上來說，其實不是特別高。他諷刺說到，「就品質上來說，能夠端得上檯面，具有一個訊息水準的，我坦白說也不多」。

針對網路流傳「國防部長休假」的說法，孫立方則嚴正澄清，相關訊息完全不實。他指出，從中共宣布軍演前開始，國防部長即全程掌握狀況，並在軍演期間全程坐鎮，包含成立應變中心、指導部隊即時應處等，均由部長親自掌握與指揮。

孫立方強調，從中共宣布軍演、國軍啟動應變機制、到實際應對各項動態，部長均全程參與決策與指導，並對官兵執行任務表達肯定，所謂「休假說」完全與事實不符。

他也指出，這波錯假訊息的流傳，是典型的認知作戰操作，目的在於擾亂社會視聽、削弱國人信心。孫立方呼籲國人，對於網路上流傳的訊息應提高警覺、審慎查證，切勿轉傳未經證實的內容，避免成為敵對勢力操作的一環。

最後，孫立方重申，國防部所有對外發布的資訊均可受公評，國軍也將持續以專業、透明的方式對外說明，確保國人充分掌握事實，共同守護國家安全。

