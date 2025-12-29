中共軍演擾亂航班 交通部估逾10萬人受影響
中共軍演不只在軍事上升高緊張，航班運作也首當其衝。
民航局指出，中國臨時發布飛航公告，週二上午8時到晚間6時，在台北飛航情報區劃設7處臨時危險區，限制高度自地表到無限高，多條航路都受到阻擋，預估國際線超過10萬名旅客受到影響，國內金門、馬祖航班大幅取消，約6000人行程被迫調整。
共軍東部戰區空軍軍官說道，「我們連續出動多型戰機，高強度、成體系，對台島周邊實施空中迫切進逼。」
央視釋出的畫面中，共軍多架機型在艦艇甲板上整備，隨後在台灣周邊海空域活動，民航局表示，航管單位將視演習實際狀況，適時啟動「流量管制」。國內金門馬祖因航路完全受阻，已經協調航空公司在演習結束後，以加班機因應，包括立榮、華信馬祖航線週二全取消，金門航線則在晚間6時前停飛。
面對軍演帶來的影響，外媒路透社也在街頭訪問台灣民眾的感受。
台灣民眾認為，「就像他們講的留島不留人，他們只是為了他們自己的面子，把台灣劃成他們自己國家的一部分。但是台灣人不這麼認為啊，我們是我們、他們是他們，完全海峽兩岸互不隸屬。」
小港機場也提醒，國際線部分目前正常，但是航班離、到時間仍可能受到影響，呼籲旅客出發前務必留意航空公司公告，掌握最新航班資訊。
交通部強調，中國僅在1日前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例，且如此大規模干擾國際航路及區域空域使用的作為，棄飛安及民眾權益不顧，嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為。
