中共軍演擾亂航班 國際、離島逾10萬人受影響

週二一早來到松山機場卻撲了個空，原本要飛的班機確定停飛，不少旅客像楊先生一樣拖著行李走進航廈，才發現航班早已宣布取消，只能領取號碼牌等候補，反覆查看最新公告，受到中共軍演影響，空域使用受限，國內離島航線首當其衝。

欲回金門的旅客楊先生說道，「可能到北投去洗個溫泉這樣，不然等待時間太長了。」

簽證即將到期的中國遊客更是進退兩難，突然得知航班停飛，心情相當無奈。

中國遊客說：「買來回飛機票，很早買的，哪裡知道遇到這個問題。」

中國遊客提及，「只能移民署那邊去處理這個問題。」

中國臨時發布飛航公告，週二上午8時到晚間6時，在台北飛航情報區劃設7處臨時危險區，限制高度自地表到無限高，多條航路受阻，預估國際線857架次、超過10萬名旅客受影響，國內線取消金門68架次、馬祖16架次，約6000人行程受阻，金門也有旅客一時回不了台灣。

金門旅客認為，「老實講他們不敢打過來，只是說我們的行程全部亂掉。」

金門旅客說道，「加班多少人，要這樣評估才有，對不對？要不然傻傻的人家好幾百個人來，結果沒有了，加班對不對，那有什麼用？候補有什麼用？」

包括立榮、華信馬祖航線週二全取消，金門航線則在晚間6時前取消或延後。民航局表示，對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路因應，航管單位並也將視演習實際狀況，適時啟動流量管制。

