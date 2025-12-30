中共軍演擾台！國防部偵獲130共機、14共艦 創單日最高紀錄

國防部今日指出，24小時內偵獲130架次共機、14艘共艦與8艘公務船，創下單日偵獲最多共機的紀錄。（翻攝自國防部官網）

中共昨日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我領海，並於今日進行實彈射擊。對此，國防部今日指出，24小時內偵獲130架次共機、14艘共艦與8艘公務船，持續在台海周邊活動，刷新去年中共軍演單日125架次共機的紀錄。

國防部今（30日）9時公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，顯示自昨（29日）6時至今日6時止，偵獲130架次共機、14艘共艦與8艘公務船，其中90架次共機逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。2024年中共「聯合利劍2024B」軍演，當時單日偵獲125架次共機。

廣告 廣告

據解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，台灣本島北部7時20分至20時偵獲24架次主、輔戰機；西部24小時內偵獲60架次主、輔戰機與無人機，其中44架次逾越海峽中線；西南部6時40分至18時55分偵獲42架次主、輔戰機與無人機；東南部13時55至17時則4架次主戰機；北部15時30分至16時10分則有1顆空飄氣球。

更多鏡週刊報導

中共圍台軍演 賴清德感謝國軍喊：不升高衝突、不挑起爭端

共軍突宣布圍台軍演 國台辦：絕非針對廣大台灣同胞

東京通勤巴士司機染麻疹 發病上班載客無數「班次全曝光」