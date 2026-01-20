中共軍演擾台「無國際航班取消」 交部透露背後無聲功臣

民航局今天(20日)舉辦79週年局慶。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕民航局今天(20日)舉行79週年局慶。2025年12月底中共突宣布對台軍演，交通部常務次長林國顯透露，民航人員立即展開協調工作，最後無國際航班取消，過境航班也僅取消一些。從外界來看，航班異動不多，看似無聲無息，但背後是眾人努力的難得成果，應予背後付出的眾人鼓勵；隨著航空業蓬勃發展，公部門民航人才常被挖角，交通部也持續積極爭取人力。

林國顯出席民航局局慶致詞，北歐新能源及新科技發展非常強，民航局去年簽訂芬蘭航權，期待航空公司看見；也有航空公司釋出未使用航權，讓我方既有航權更妥善運用；日本、美國開放天空條件，各航空公司也充分利用，我國每週飛往日本800多航班，飛往韓國500多航班，所以北美轉東北亞、或東南亞非常便利，未來轉機量將非常大。

廣告 廣告

不過林國顯也點出人力問題。他指出，航空業越發達，民航局標準組技術員、教官及維修人員都會被挖角，交通部長陳世凱率員向行政院、總統府報告，希望重視民航人力、讓航管順利。

以去年底對岸演習來說，航管人員就承受巨大壓力。林國顯表示，對岸晚間11時宣布翌日上午8點起演習，且必須封閉許多航路，同仁隨即連絡福岡等周邊飛航情報區因應，最後進出台北飛航情報區的國際航班，雖有延誤但無航班取消，過境航班也僅取消一些，為的是力求航班平穩安全，是眾人努力的難得成果；這些事情做得無聲無息，沒有人知道，邀請現場貴賓給予這些人員掌聲。

林國顯也細數我國航空相關建設。桃園機場第三航廈、第三跑道持續建設，台北航空站(松機)擴建，高雄航空站則投入800億元建設，希望提升其運量至1650萬人次。

林國顯表示，全國航空運量6880萬人次，其中4780萬人次是國際線、1050萬人次是國內線；航管運量26萬架次，貨運量超越疫情250多萬噸。疫情前自由貿易一空六港服務量貿易額9600億元(航空佔9000億元)，去年超過5兆元，今年預估突破6兆元，6倍於疫情前的水準，這些都仰賴國人貢獻及航空界努力，是難得成果。

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

東北部迎大雨下探8度！中南部溫差達10度 週末氣溫回升

北北基宜大雨特報！ 今天越晚越冷、明起北部低溫下探10度

