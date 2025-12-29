中共軍演擾多個海域！ 基隆漁場損失恐破千萬

漁船停靠港邊，漁民們合力將正當時的白帶魚運上岸，一一分裝手腳要緊。（圖／東森新聞）





此次中共軍演影響台灣周邊多個海域，而首當其衝的就是漁民，平時看天吃飯，這下不少漁場遭列入軍演區，漁民們只能盡量避免靠近，也帶來損失。其中像是主要捕撈白帶魚及烏魚的北海岸，漁民真的很擔心，初估軍演帶來的漁獲損失上看千萬。還有現在正是澎湖的土魠魚產季，解放軍炸的正是土魠魚的漁場，現在漁會也緊急通知，要漁民別捕了，先收網暫停！

漁船停靠港邊，漁民們合力將正當時的白帶魚運上岸，一一分裝手腳要緊，因為中共30日實彈軍演，恐將再次衝擊漁民生計。

基隆漁民：「會啊我們會怕啊，我們在那裡釣白帶魚，萬一打到我們怎麼辦。」

其他民眾：「會怕啊，還是會怕啊，但是為了生活還是要出去啊。」

就擔心有漁民不知情誤入中共軍演區域，漁會也緊急廣播提醒。漁會廣播：「演習範圍在，台灣海峽、台灣北部，西南、東南、東部，台海空域進行實彈射擊。」

目前基隆漁場主要捕撈白帶魚及烏魚，都是過年期間民眾最愛的食材，雖然未強硬禁止漁船出港，但初估受影響的漁獲損失恐怕上看千萬，另外其中一塊解放軍演訓區就在澎湖群島西南方，正好是土魠魚漁場，漁民一早接獲通知，被迫盡快收網。

澎湖漁會總幹事顏德福：「那我們一般的話，我們就是中線，一般默契是（東經）119度，那有時候漁民會到（東經）118度。」

每年秋冬到隔年春季，都是土魠魚尚青的季節，遇上中共軍演，漁民一日的損失，預估超過120萬元，如果未來軍演次數更頻繁，恐影響土魠魚產卵和生長，讓漁民相當憂心。

澎湖漁民：「漁船沒有出海的話，那土魠魚的量就會減少，所以說價錢可能就水漲船高了。」

同樣也受到影響的還有位在屏東恆春的後壁湖漁港，主要捕撈土魠魚、旗魚等漁獲。

後壁湖漁民vs.記者：「一定會有損失啊，如果天氣好的話，那邊（海域）比較多魚。」

一天損失高達7、8萬，漁民表示只能盡量避免靠近，討海人平日裡看天吃飯，近期又有中共軍演擾民，年關將近只希望能好好過個年。

