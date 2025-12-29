中共軍演擾空運「國際旅客10萬人受影響」 民航局提醒：起飛前備載足夠油量

中共1230軍演，將分七區禁止航空器進入。民航局提供



中國解放軍東部戰區今天（12／29）突然宣布，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」聯合軍演，範圍遍布台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東；軍演過程項目包括「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。解放軍同時公布具體實施演習的海空域，要求船機明日（12／30）上午8時至18時勿進入演習區域。對此，我交通部民航局表示，受影響國際旅客人數逾10萬人；國內旅客也有超過6000人受影響。

民航局指出，中國民航單位今天（12／29）上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），明天（12／30）8時至18時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE）並禁止航空器進入。

民航局指出，台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR之航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。

中共1230軍演範圍(紅色區域)。民航局提供

交通部部長陳世凱今天也指示民航局，務必與國軍及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態，以「安全第一」為最高原則，全力維護區域交通運輸順暢。

交通部統計，明天（12／30）8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

民航局指出，為確保空中交通安全，明天國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應；航管單位並將視明日演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；至於國內金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。

民航局也提醒航空公司，飛航服務總台已協調相鄰之飛航情報區航管單位實施流量管制措施，以確保飛航安全。國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

