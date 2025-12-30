中共軍演政院照常開經發會...卓榮泰指「對中國當局極大諷刺」我國示範和平！籲國人務必冷靜：政府有萬全準備

中共在我周邊進行軍演，而行政院今（30）日舉行經濟發展委員會顧問會議，行政院長卓榮泰會議前致詞表示，中共對台軍演、今日會議討論的卻是均衡台灣，對國際社會來講是強烈對比、對中國當局也是極大的諷刺，他強調：「此時此刻務必冷靜、沈著、安定，政府對所有狀況都有萬全的因應準備。」

卓榮泰表示，感謝大家出席會議，但在此同時，中共正在台灣四周對台海空域進行軍演，經發會討論的是台灣的均衡，對國際社會來講是強烈對比、對中國當局也是極大的諷刺。今天的聚會向國人和國際發出的訊息，是對和平的示範、對安定的保障，也能預警全體國人，此時此刻務必冷靜、沈著、安定，政府對所有狀況都有萬全的因應準備。

卓榮泰再說，政府存在的目的在於國安、社會安定，進而能建設國家，建設不分黨派，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走國家才會一直進步，現在整個國家最重要的是對外爭取合作、對內團結國人，只有在這樣的目的跟方向底下，才能跟國人表示「政府所有施政作為都以民人為因應」。

卓榮泰並說，再度誠懇希望明年中央政府總預算要在立院儘速審議通過，才能讓政府有足夠的實力、財政分佈建設跟發展，也才能真的均衡台灣，也籲請國會通過國防特別預算，才能提升國防、讓總統希望達到的，讓軍工產業成為另一個護國群山。

（圖片來源：行政院）

