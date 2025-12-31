中共軍演文宣大秀「殲20」？王瑞德曝：國防部「1舉動」很聰明！

論壇中心／綜合報導

2026年就快來了，不過在前兩天（29）日中共東部戰區卻突然展開圍台軍演，後續的文宣海報也不斷出爐，其中《正義之馬》的海報畫面中還出現3架殲-20戰機伴飛，2艘驅逐艦護航，而且不只海報，連畫面都有出現殲20戰機身影。對此，資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目上直言，「中共好大喜功，自曝弱點」！

王瑞德表示，這次軍演不小心透露了一個中共的情資，江西的殲20也是中共號稱的匿蹤戰機第一次參加環台軍演，東部戰區的宣傳部門還把殲20畫面都釋出，沒想到殲20第一次加入環台軍演就被我們的雷達抓到了，不過國防部很聰明，沒有公佈我們抓到的戰機是哪個型號，反觀中共在軍演裡面，暴露了多少你們自己的弱點。

廣告 廣告

中共自曝殲20參加軍演，文宣中也秀出各種軍武，不過此舉恐怕將自曝弱點。

原文出處：中共軍演文宣大秀「殲20」？王瑞德：好大喜功自曝弱點！

更多民視新聞報導

喊中國對台軍演非單一事件！賴清德：對區域穩定帶來高度風險

中國環台軍演試探美國態度？ 歐洲齊聲呼籲克制

中國臉都綠了！不只歐盟、英德法 澳洲和紐西蘭也發文聲援台灣

