中共軍演施壓 王婉諭批鄭麗文「失格在野黨主席」：不該幫中國說話

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中共今（29）日發動名為「正義使命－2025」的大規模對台軍事演習，對區域安全造成高度緊張壓力。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，面對中國的軍事恫嚇，台灣社會最需要的是團結與清楚立場，在野黨更應肩負起守護國家的責任，而非附和中共論述、混淆視聽。

王婉諭指出，中共以軍演對台施壓之際，國內本應展現一致對外的態度，然而國民黨主席鄭麗文卻反過來批評賴清德政府「把路走絕」，甚至將當前緊張情勢歸咎於台灣本身，這樣的說法令人難以接受。她強調，台灣從來不是區域衝突的挑釁者，真正以武力改變現狀的，始終是中共。

廣告 廣告

王婉諭直言，當國際社會對中國軍事擴張高度警惕之際，鄭麗文卻選擇站在中共論述的一側，將責任轉嫁給台灣政府，這樣的態度已非單純政黨競爭，而是模糊敵我界線、傷害國家整體利益。

她進一步指出，鄭麗文日前才表達希望與中國領導人會面，隨後中共便展開大規模軍演，這樣的時間點令人質疑國民黨是否仍抱持「以退讓換和平」的幻想。王婉諭強調，歷史已一再證明，姑息與退讓無法換得安全，只會讓對方更加得寸進尺。

王婉諭也呼籲，在國家面臨安全威脅之際，朝野應共同支持國防建設，而非陷入內耗。她指出，立法院目前仍卡關國防相關預算，已嚴重影響國防準備，這與守護台灣安全的責任背道而馳。

最後，王婉諭重申，時代力量將持續支持國軍、反對中國對台施壓，也呼籲社會大眾認清局勢，拒絕被恐嚇與分化。她強調，唯有堅定立場、團結一致，台灣才能在風雨中站穩腳步，守住民主與自由。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黑熊學院批中共軍演：一廂情願和平非真和平 極權只會逼你投降

藍禮讓新竹市掀異音 國民黨重申現任優先、黨內公平公開機制2原則