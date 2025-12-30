中共軍演是假的嗎？張景森警告：淡定恐成戰略麻痺 演習從來不是謝幕而是開場

前政務委員張景森。 圖：取自張景森臉書

[Newtalk新聞] 中國解放軍近日再度發動環台軍演，引發台灣社會討論。對此，前政務委員張景森直言，台灣社會面對共軍頻繁軍演時，普遍展現的「淡定」雖看似處變不驚，但背後可能藏著更可怕的危機—「戰略麻痺」。

張景森在臉書表示，每當中共環台軍演，台灣社會總會掀起一股「冷嘲熱諷」的氛圍，政府也常將軍演定調為「政治恫嚇」，有意無意淡化其軍事意涵，民眾也跟進視為「演戲」。然而，這種「處驚不變」的淡然態度，反而是一種集體式的逃避與麻痺，「想一想真的很可怕」。

他強調，「在軍事邏輯中，沒有一場勞師動眾的演習是為了謝幕，它們全都是為了開場。」軍事演習從來不是政治儀式，而是戰爭的「壓力測試」與「帶狀壓縮」的實戰模擬。演習目的在檢驗指揮鏈、測試戰場空間，並修正作戰程序，「若非為實戰，誰會付出龐大成本只為一場無人喝采的武打戲？」

張景森進一步分析，這次軍演的輪廓已愈來愈清晰：其一是「絞索式封鎖」，環環相扣演練如何掐斷台灣的呼吸線；其二是「全頻段壓制」，結合海空兵力與資電作戰，模擬未宣戰狀態下的高強度打擊，「早已溢出示威層次，而是敵人在我方門口，一寸一寸對準擊發點。」

他指出，真正的危機不是敵人的兵力，而是台灣防禦機制的「生理性怠惰」。當社會普遍將軍演標籤為「假的」，國家整體韌性與應變能力就會陷入遲鈍：能源調度、物流、金融與民防系統若未真正進行承壓測試，戰時可能瞬間崩解。

對於外界擔心強調威脅會造成恐慌、反助長心理戰，張景森則反駁：「心理戰的解藥是冰冷的自覺。」真正對抗心理戰的方式，不是假裝威脅不存在，而是將威脅內化為國家的「肌肉記憶」，讓社會與機制同步承壓、反應、修正與準備。

他呼籲，台灣不需要集體恐慌，但必須有冷酷且清晰的共識：「每一次中共軍演，都應被視為尚未扣下扳機的實戰準備。」敵人在軍演中修正如何癱瘓台灣，「我們就必須在同一時間修正如何撐住台灣、如何反擊，並讓對方意識到侵略的代價。」

張景森最後警告，「把軍演當演戲，換來的不是和平，而是致命的鬆懈。」戰爭從不等待觀眾準備好，「和平的基礎不是敵人的善意，而是我們隨時面對最壞情況的自覺。」

