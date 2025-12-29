中共東部戰區宣布，將在台海周邊進行「正義使命-2025」演習，圖為中共海軍航空母艦山東艦。（資料照／國防部提供）

張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書

中共軍演又來了！

每當中共環台軍演，台灣社會總會泛起一股令小弟感到不安的「淡定」。政府為了安定民心，有意無意把這種演習淡化為「政治恫嚇」。人民跟進，反唇相譏中共這是「演戲罷了」的論調。

處變不驚固然很好，但是處驚不變，其實是一種集體式的逃避，是以「不相信」為名的戰略麻痺。人家在你門口演練戰爭，台灣政府和人民卻馬照跑、舞照跳。想一想，這真的很可怕。

現在他可能只是演習兼演戲，但是某一天他已經熟練戰爭操作，突然由演習轉為戰爭突襲，台灣根本沒有充分的準備，可能瞬間就崩潰！

小弟為什麼覺得這些演習並不是演戲，只是在恫嚇台灣人民而已？因為在軍事邏輯中，沒有一場勞師動眾的演習是為了謝幕，它們全都是為了開場。演習是實戰的「帶狀壓縮」！

軍事演習的本質從來不是一場耗資巨大的政治儀式，而是戰爭的「壓力測試」。

現代戰爭講求多軍種的同步與精準，任何大規模的兵力調動，必然包含檢驗指揮鏈、測試戰場空間與修正作戰程序的嚴肅目的。

這次中共軍演的輪廓已清晰得令人心驚。

其一是「絞索式封鎖」：行動範圍不再是點狀示範，而是環環相扣的封鎖網，演練如何掐斷島嶼的呼吸線。

其二是「全頻段壓制」：結合海空兵力與資電作戰，模擬未宣戰狀態下的高強度打擊。這早已溢出「示威」層次，而是敵人在我方門口，一寸一寸地對準擊發點。

若非為了實戰，誰會付出龐大的經濟與軍事成本，只為演一場無人喝采的武打戲？

最大的危機，是防禦機制的「生理性怠惰」

真正致命的威脅，往往不是敵人的刺刀，而是我們選擇閉上眼睛。當社會普遍將軍演標籤化為「假的」，國家的整體韌性就會陷入怠惰。

首先，在軍事層面，若缺乏高壓狀態下的實習，應變流程將淪為紙上談兵。

其次，在經濟與基礎設施層面，能源調度、物流韌性與金融體系若不曾在軍演期間真正進行承壓測試，戰時將直接面臨崩解。

最後是社會心理，民防體系與資訊應變若只停留在文件口號，一旦「演習」在某個凌晨瞬間轉為「實戰」，台灣將在機制尚未熱機完成的狀態下，被迫承受第一波毀滅性衝擊。

心理戰的解藥是「冰冷的自覺」

有人擔心過度強調危險造成恐慌是助長敵人的心理戰。但是本人認為這種邏輯是本末倒置。心理戰的精髓在於利用恐懼與混亂，而對抗它的唯一解藥，不是假裝威脅不存在，而是將威脅內化為國家的「肌肉記憶」。

台灣不需要集體恐慌，但需要一種冷酷且清晰的共識：每一次中共軍演，都應被視為尚未扣下扳機的實戰準備。敵人在軍演中修正如何癱瘓台灣，我們就必須在同一時間，修正如何撐住台灣、如何精準反擊，並讓對方意識到侵略的代價。

把軍演當演戲，換來的不是和平，而是致命的鬆懈。戰爭從不等待觀眾準備好，它只會挑選那些還在睡夢中的人下手。和平的基礎，從來不是建立在敵人的善意上，而是建立在我們隨時準備好面對最壞情況的自覺中。

