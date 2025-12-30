中共軍演是雙城論壇「伴手禮」？官員：最尷尬是蔣萬安

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北上海城市論壇(雙城論壇)剛結束，中國解放軍東部戰區昨(29)日隨即發動「正義使命-2025」軍演，今天還將實彈射擊。熟稔兩岸情勢的官員受訪表示，最尷尬的是台北市長蔣萬安，「你去上海跟中方交流，結果中共以威脅台灣的軍演作為雙城論壇『伴手禮』」。

官員指出，雙城論壇已運作16屆，從來沒有一次那麼奇怪，開完雙城論壇第二天就對台軍演，顯示「中共對台沒有在看你是藍營或綠營」，現在還有部分人士將和平寄託在中共領導人善意上，這是非常荒謬。

「從統戰的角度，中共對蔣萬安很不滿意！」官員分析，蔣萬安去了中國參加雙城論壇，沒有講九二共識，也沒有安排與國台辦主任宋濤見面，行程就是回歸市政及單純化，只見上海市的人，國台辦的人都不見，對中共而言，會認為蔣萬安不給他們面子。

官員進一步說，蔣萬安28日晚上回到台北，短短不到幾個小時，隔天一早中國就發動軍演，蔣事先知不知情？如果事先已經知道會軍演，還去參加雙城論壇就非常奇怪，蔣的行事作風小心翼翼，研判應該是不知道，但對岸邀請「朋友」參加，第二天又發動軍演，這種操作實在粗暴。

官員批評，中共是兩手策略在運用，顯然也不尊重蔣萬安，也不管你是哪一個政黨。倒是有政黨領導人，像國民黨主席鄭麗文不去譴責中國軍演，反過來罵台灣政府，有這樣的主席，相信國民黨人都看不下去，怎會有政黨領導人反智到這種地步。

「不是讓你們去對岸交流了嗎？政府都沒有阻擋，結果交流回來，卻在幫中共說話，真的是不可思議！」官員說，中共政策是要消滅中華民國、併吞台灣，現在早已不是江澤民、胡錦濤時代，國民黨這些人天真的程度，超乎想像。和平是靠實力，不是寄託於中共領導人的善意，所謂九二共識只是投降而已。

他質疑，歷史已經翻過好幾頁，國民黨這些人還相信他們的兩岸政策有用，中共根本不甩你啊！對中共而言，國民黨存在的價值是拿來做為對台統戰滲透的支點，你還積極配合，完全就是敵我不分。

