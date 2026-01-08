中共軍演時共機未飛入台灣領空 網傳航班追蹤畫面可能受到操弄

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「中共軍演時桃園上空出現共機」？

軍演期間沒有共機飛入台灣領空，網傳航班追蹤網站或定位系統可能受到操弄

發佈：2026-01-08

更新：2026-01-08

報告編號：3970

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-08

報告編號：3970

記者：邱劭安、責任編輯：陳偉婷

解放軍12月29至31日舉行「正義使命-2025」環台軍演，隨後社群平台流傳影片顯示航班追蹤網站FlightRadar24一架編號B-78032的不明中國飛機，飛行於桃園機場周圍上空。經查，共軍演習期間沒有共機飛入台灣領空，網傳畫面與現實情況有落差。



一、網傳影片畫面源自航班追蹤平台FlightRadar24，網站顯示該飛機為共軍的空警-500預警機。



根據網站資訊，該飛機從台灣海峽中線飛抵桃園觀音僅耗時3分鐘，換算時速高達1300公里。對此，軍事專家表示，空警-500最高時速約為550公里，網站顯示時速破千，不符合現實。此外，預警機負責偵蒐地面雷達盲區，具有高度戰略價值，若真飛越台灣領空，國軍也一定會將其擊落。



二、軍事專家分析，Flightradar24網站的資料與現實有所出入，飛機位置資料失準可能有兩個原因：一是FlightRadar24網站過去曾發生駭客利用平台系統漏洞，在網站製作虛假的飛行軌跡；二為FlightRadar24透過廣播式自動回報監視系統（ADS-B）等資料，來提供飛機定位，然而 ADS-B系統沒有加密功能，若偽冒訊號持續且固定發送偽造資料，多數民用系統便會直接接收相關訊息。



三、國防部公布「區域動態列表」資訊，共軍演習期間共機未進入台灣24海里鄰接區，更沒有進入12海里領空範圍。



航班追蹤平台顯示共機的飛行速度與戰機飛行策略不符合現實，顯示飛機位置資料可能受到操弄；實際上，共軍演習期間沒有任何共機飛入台灣領空。因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

解放軍2025年12月29日至31日在台灣周圍舉行「正義使命-2025」軍演。

隨後，社群平台流傳影片畫面顯示航班追蹤網站FlightRadar24，一架編號B-78032的不明中國飛機航行於桃園機場周圍上空。網友質疑中共軍機疑似飛入桃園機場上空。

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：網傳影片畫面內容來源

影片畫面內容來自航班追蹤平台FlightRadar24

查核記者檢索航班追蹤平台FlightRadar24，找到國際標準時間2025年12月29日2時1分26秒處，桃園上空出現飛行器Shaanxi KJ-500，代號為B-78032。

透過公開情報研究解放軍的「台灣國防研究倡議」共同創辦人溫約瑟指出，航班追蹤網站資訊顯示「Shaanxi KJ-500」，為共軍「空警-500」預警機。

網傳影片內容是擷取自航班追蹤網站FlightRadar24，傳言所指稱的飛機代號為B-78032

查核點二：傳言有哪些不合理處？

FlightRadar24網站顯示飛機時速1300公里，但空警-500最高時速為550公里，明顯超脫現實

（一）檢視FlightRadar24的空警-500飛行路徑，發現國際標準時間1時58分26秒時，飛機位置還在海峽中線上，並逐步飛向往台灣本島；2時1分26秒該飛機抵達桃園觀音上空，共耗時3分鐘。

若以台灣本島與中國內陸最近的位置為新竹至平潭約130公里，取中間值65公里與其3分鐘飛行距離來進行推算，結果顯示飛機的飛行時速高達1300公里。

（二）國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌與溫約瑟檢視上述資訊後告訴查核記者，空警-500的最高時速僅約550公里，不可能達到時速1千多公里。若真有時速1千多公里的預警機，將成為超音速預警機，歷史上從未出現過。

網站顯示的空警-500飛機從海峽中線至桃園上空僅耗時3分鐘，換算時速為1300多公里；不過，實際上空警-500的最高時速僅550公里

共軍軍機並未進入台灣領空；若共機進入領空，國軍也會採取自我防衛的權利

（一）溫約瑟表示，預警機機體非常龐大，搭載遠程預警雷達，能蒐集的資料比戰機更遠。因此，預警機通常都是部署在戰機後方，負責提供預警與目標指引，不會單獨或貼近前線飛行。按照國軍現行接戰規則，若共軍飛機若真飛越台灣領空，軍方必定會依照程序處置，不可能出現共機長時間入侵台灣領空卻未被攔截的情況。

（二）國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，空警-500不可能飛入台灣的海峽，若共機飛入台灣領空，一定會有相當的接戰準則，國軍可以擊落飛機。

另外，預警機的目的是在高處負責偵搜地面雷達無法探測到的區域，為空中作戰的核心節點，並為戰機提供護航，因此，戰爭期間會被敵方視為高價值的打擊目標，這是基本的戰略知識。

（三）根據國防部公布的「區域動態列表」資訊（29、30、31日），在解放軍宣布「正義使命-2025」軍演前後，共機並未進入台灣24海里鄰接區，更沒有進入12海里領空範圍。

國防部參謀次長室次長連志威中將12月29日於記者會指出，依據聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊，擁有採取武力自我防衛的權力；因此，國軍針對戰略、作戰及戰術層級，均有在交戰規則、授權矩陣律定各項應對措施，可採通報、驅離、監控、追監等作為。

（四）檢視台灣（中央社、聯合報、中國時報、自由時報、TVBS、三立、民視、公視）及中國（央視、新華社、人民日報、解放軍報、環球時報）主要媒體網站，均未看見共機飛入桃園上空的說法。

FlightRadar24網站資料失準，可能受到是「駭客竄改」或「ADS-B系統遭到偽冒」

溫約瑟指出，網傳共機飛越桃園上空，可能是FlightRadar24網站資料受到竄改，導致飛機位置錯誤。他也說，正常情況下，各國軍機不會隨意暴露自己的位置，若刻意揭露出相關資訊，代表一定有其政治或是軍事意圖。

舒孝煌認為，Flightradar24網站的資料與現實有所出入，飛機位置資料失準原因可能有二：第一，Flightradar24伺服器遭到駭客攻擊系統漏洞，導致飛機軌跡遭到竄改。第二，可能是飛機訊號遭竄改。舒孝煌說，Flightradar24網站是蒐集廣播式自動回報監視系統（ADS-B）等資料。ADS-B系統主要會廣播GPS位置與識別碼（ID），提供飛機定位資訊，但該系統為開放協議，並未具備加密或即時驗證機制，若偽冒訊號持續且固定發送偽造的ID與位置，多數民用系統便會直接接收顯示相關訊息，而且相關無線電設備成本僅需數百美元，任何人只要具備相應設備，便能自行廣播飛行器的訊號。ADS-B訊號遭竄改的現象，近期就曾在莫斯科發生。