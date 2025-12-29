中共軍演時機敏感！台中大雅街頭驚見坦克移動

台中大雅區街頭接連出現好幾輛戰車和裝甲車。（圖／東森新聞）





中共今天無預警宣布將在台海周邊進行實彈軍演，引發國際高度關注。而就在同一時間，台中大雅區街頭接連出現好幾輛戰車和裝甲車，繞行街頭操演，也被外界懷疑是否在刻意回應。

眼前一輛輛戰車排成一直線，陸續右轉通過路口，最前方的國軍弟兄坐在戰車上，右手揮舞交管棒，提醒來車注意，車尾黑煙不停冒出，畫面超震撼，也讓不少路過的騎士忍不住多看兩眼。

29號早上10點多，台中市大雅區中山北路和民生路口，三輛陸軍M60A3戰車排排站，這可不是在拍戲，而是國軍在街頭進行操兵演練，剛好共軍又宣布要實施軍演，讓大家懷疑，是不是想要刻意回應，共軍在29號無預警宣布，在30號早上8點到晚間6點，將在台海周邊進行實彈的回台軍演，引發國際高度關注。

而面對中共威脅，國防部回應，國軍也已立即成立應變中心，保持高度警戒，持續應對，不過在街頭看到裝甲車大規模移動，十軍團表示，這是例行性的戰備偵巡，要民眾別過於恐慌。

