中共軍演期間管碧玲出席餐敘 海巡署長：評估後建議照常舉行

日前共軍連續兩天發動圍台軍演，緊張時刻，海委會主委管碧玲卻被爆出與多名海巡高層聚餐爭議，雖然事後管碧玲道歉表示當天舉辦的是惜別餐會，對於未立即取消安排造成媒體負面形象，深感抱歉，有任何批評都虛心接受。

海委會副主委兼海巡署長張忠龍說明，「經過整體評估，而且所有的海警船跟軍艦，在30號軍演當天的6點鐘，都已經離開我們的限制水域。所以我們在晚上的9點半就建議主委說，我們的會議是可以照常進行的，沒有問題。」

張忠龍強調，是他建議可以照常舉辦，也澄清當天並沒有喝酒、唱歌，餐宴是用主委特支費支應，符合政府相關規定，且海域所有情況都在海巡及國軍的掌控之中。

張忠龍補充，「當天的這個餐會當中，它是公務行程的一部分，當天並沒有很多媒體說的飲宴、喝酒、唱歌之類的。餐會的部分是由主委的特支費來支應，這是符合政府相關的規定。」

張忠龍也進一步表示，從2022年開始到這次軍演，海巡署應對了中共7次軍演，呼籲國人要相信海巡、相信國軍有能力處理周邊海域的軍事行動及灰色襲擾。

