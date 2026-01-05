中共軍演期間聚餐 張忠龍：評估後建議管碧玲照常進行

（中央社記者潘姿羽台北5日電）去年底中共軍演期間，海委會主委管碧玲與部屬聚餐，在野批評輕忽職責。海委會副主委兼海巡署長張忠龍今天表示，此為公務行程的一部分，沒有喝酒、唱歌，海巡署經過專業評估後建議照常進行。

管碧玲近日透過臉書表示，海委會2025年最後一次主管會報數週前即預定於2025年12月31日舉行，因副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，同時安排惜別餐敘。餐敘時間，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈；但造成媒體負面形象，深感抱歉。

話題持續延燒，張忠龍今天於立法院財委會前受訪時做出3點說明，首先，管碧玲治軍一向嚴謹且體恤部屬，第2，2025年12月30日晚間6時，中共海警船跟軍艦均已離開限制水域，他於晚上9時30分，經過整體評估後，建議主委會議可照常進行。

張忠龍補充，當天餐會是公務行程一部分，並無外界所說飲宴、喝酒、唱歌。

第3，海巡署是專業團隊，經過專業評估後給予最好建議，事實證明評估正確，中共海警船在周邊海域的行動都在海巡與國軍掌握中。

媒體詢問餐費事宜，張忠龍表示，餐宴經費是特支費支應，符合相關規定。

國民黨立委賴士葆質詢時也關切餐費金額，張忠龍表示，金額為新台幣7.3萬元，所有規定、使用規範都符合政府規範。

張忠龍重申，111年至今，海巡署已經應對7次中共軍演，是專業且具有效率的部隊，盼外界相信海巡、相信國軍，有能力處理周邊海域的各種狀況。（編輯：蘇志宗）1150105