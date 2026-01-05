中共軍演期間「砸7萬餐敘」管碧玲挨轟 海巡署長：我建議照常舉辦

海委會主委管碧玲(右)辦聚餐挨轟，海巡署長(左)張忠龍稱評估後給主委的建議。資料照片



中共無預警於2025年12月29日宣布圍台軍演，直至31日傍晚才宣布圓滿完成軍演各項任務。12月31日晚間海委會主委管碧玲與多名海巡官員南下高雄餐敘，被基層爆料後引發社會批評，管碧玲也成為箭靶，二度道歉。海委會副主委兼海巡署署長張忠龍今天（1／5）表示，30日晚上9時半整體評估後，他建議管碧玲31日可以照常進行會議，且並無喝酒、唱歌，相關費用是由主委特支費支出共7萬多元。

張忠龍今天上午到立法院財政委員會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備詢。

針對媒體聚焦31日晚間餐敘，張忠龍強調當晚是公務行程，他有參加，但他要聲明，管碧玲嚴謹也體恤部屬，12月30日傍晚6時所有中共海警船跟軍艦都離開限制水域，所以晚上9時半經整體評估後，他建議管碧玲可以照常進行會議，也沒有媒體說的喝酒、唱歌。

張忠龍強調，海巡署是專業團隊，經專業評估後給主委最好的建議，事實證明所有評估都正確，所有中國海警船在周邊海域所有行動都在海巡署跟國軍掌控中；且餐宴由主委特支費支應，符合政府相關規定，媒體都可以去查證，沒有問題。

媒體追問當時中共還未宣布軍演完成？張忠龍則回應，12月30日中國東部戰區表示已經取得成果；海巡署2021年開始到現在應對了7次中共軍演，呼籲國人相信海巡跟國軍有能力處理在台灣周邊海域所有軍事行動跟灰色襲擾。

