中共軍演期間⋯管碧玲出席餐敘！海巡署2點聲明澄清：堅守到最後一刻

記者林昱孜／台北報導

中共解放軍日前進行「正義使命－2025」圍台軍演並實施實彈射擊，台海情勢一度緊張。然而，海委會主委管碧玲卻遭爆料在軍演期間與多位海巡官員在高雄聚餐，引發外界質疑。對此，國防部長顧立雄受訪強調國軍當時秉持「料敵從寬」維持戒備；海巡署今（8)日發出聲明，強調海巡艦艇全程「一對一」併航監控共艦，聚餐則是為歡送服務46年的退休同仁，盼外界勿混淆視聽。

中共軍演緊張，管碧玲卻在餐敘，引發外界質疑。海巡署8日下午嚴正駁斥，對於軍演應對，海巡與國防部同樣採取「料敵從寬」標準，應變中心持續開設。在海上勤務部分，海巡艦船不只堅守24浬海域，更採取「一對一」方式，一路併航監控中國海警船直至航出海峽中線，堅守崗位到最後一刻，絕無鬆懈。

至於爭議的餐會行程，海巡署澄清，餐會是海委會擴大會報後的公務行程，旨在慰勉並歡送一位服務長達46年的退休同仁，屬於重視同仁付出的核心價值展現，並非私人的交際應酬，且餐會在12月31日中午1230時舉行，係海空航班全面恢復後的第2天，並非在軍演當天聚餐。海委會及海巡署始終站在海防最前線，堅守崗位，全力捍衛主權，守護國家安全，請國人放心。

