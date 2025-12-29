中共軍演武嚇 館長2天前專訪瞎喊：解放軍是保護台灣人！

館長拋出「解放軍是用來保護台灣」論述，被台灣網友砲轟。（翻攝自館長YouTube）

網紅「館長」陳之漢傳出與中國茶葉品牌華祥苑集團簽訂500萬人民幣代言合約，遭質疑是中共統戰部以商業合作包裝，行統戰之實。今天（29日）共軍在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，館長日前接受中國媒體《閱台海》訪問，竟說出「解放軍是用來保護台灣，解放軍不是用來傷害台灣的，解放軍是保護台灣人」，對比現況顯得無比諷刺。

館長本月27日接受中媒《閱台海》獨家訪談，分析兩岸情勢竟表示：「我覺得時間是站在大陸這邊的，那台灣的優勢，也是站在我們在野這邊的，只要給我們一點時間，我們可以把賴清德趕下來。」接著不斷強調解放軍是保護台灣，喊話台灣人「你必須要知道，同為中國人，中國人不能打中國人」。 館長接著說出「我是一個中國人」，稍微停頓又說「我也是一個台灣人」，稱中國越強大，台灣人就越來越多人認同自己的身分，「當中國成為世界第一，誰不想當中國人？對不對？所以中國大陸持續強大，中國的軍力持續強大，我們全面支持」。

《閱台海》這段訪談放在臉書流傳，台灣網友今天紛紛在該則貼文底下留言「支持館長放棄台灣一路好走」、「你憑什麼講這些」、「館長為了賺錢就希望台灣人都去死嗎？」還有人怒到痛罵「垃圾賣國賊」。





