中共軍演海委會席開5桌 黃國昌酸「特別費花的一毛不剩」：報價還跟行情不一樣

​中國解放軍於上周年末時展開圍台軍演，不過海委會主委管碧玲被爆出在軍演期間，與多名海巡高層在高雄婚宴會館舉辦惜別餐敘，引發質疑。民眾黨立委黃國昌今（5）日在立院質詢時批，海委會去年特別費被花的一毛不剩，在中共軍演全民戒備的期間，海委會竟還席開5桌，但實際花費一桌多少錢卻講不清楚，並稱報上來的價格，跟這個餐廳的市場行情價格「不太一樣」。

中共於上月年底進行「正義使命2025」軍演，但海洋委員會主委管碧玲前天與海巡官員在高雄聚餐，管碧玲日前在臉書上致歉表示並說明，因副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，數周前就安排惜別餐會，未取消造成社會負面觀感，她感到抱歉，任何批評都虛心接受。

黃國昌質詢表示，海委會主委一年特別費有30萬，去年度的特別費花的乾乾淨淨、沒剩餘，質疑特別費夠不夠用？還是都用在吃喝玩樂上面？他指出，海委會特別費支用在前11個月都用的相當有節制，在1萬元上下，到了最後一個月花到10萬1000元，花的乾乾淨淨、一毛不剩，酸「納稅人給的特別費千萬不要浪費」。

黃國昌說，去年特別費只砍了60%，可能還是砍得太客氣了，最後一個月前一定要花完，中共軍演全民戒備，結果海委會官員跑去高雄晶綺盛宴「超級包廂」孔雀廳、紅寶廳，發票開出來7萬3000元、開五桌，但報上來的價格，跟這個餐廳的市場行情價格「不太一樣」，質疑「難道是為了慰勞海委會弟兄有特別打折？」要求會後將詳細的明細送到委員辦公室。

