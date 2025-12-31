中共軍演濫扯「主權」 陸委會：中華民國存在115年

（中央社記者李雅雯台北31日電）中國大陸國台辦今天宣稱，中共對台軍演是「捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。陸委會回應，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國存在115年的事實。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過書面表示，兩岸問題的關鍵在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。

陸委會強調，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心；不能改變中華民國存在115年、在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。

中國大陸國台辦發言人張晗指稱，中共解放軍有關軍事行動是「對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告」、是「捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」，「對於任何台獨分裂行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊」。

中共解放軍東部戰區29日無預警宣布發動名為「正義使命-2025」環台軍演，包括從30日上午8時至下午6時在台灣周邊5個海空域進行實彈射擊。（編輯：楊昇儒）1141231