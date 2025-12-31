中共軍演火箭彈落點史上最近 專家：示警台美日意味濃

火箭彈接連射出，共軍連兩天對台軍演，還刻意釋出射擊畫面，恫嚇台灣，國軍掌握共軍落彈區散布在我24浬線周邊，顯示共軍演訓區域更加貼近我方，而且29日公告、30日就實彈射擊，外界解讀，共軍是刻意壓縮我預警時間，釋放擁有在缺乏明顯前兆下，快速完成跨軍種協同行動的能力。

民進黨立委沈伯洋表示，「2022那次持續的時間比較長，但是它接近度比較沒有那麼近，遠火的那一個打的那個點呢，離我們的24海浬特別的近，所以它的嚴重程度就會往上提高。」

廣告 廣告

國民黨立委李彥秀認為，「灰色地帶襲擾，壓縮反應時間，以及國際力量拒止，戰略縱深不足，特別是由訓轉演，由演轉戰的風險。」

專家分析，共軍軍演時機點敏感，除了是在美方批准總額超過110億美元的對台軍售案後，也是在日本首相高市早苗的台灣有事言論後，恐怕是針對台、日、美的三重警告。

專家也解讀這次軍演新威脅示警，除了突襲公告，共軍發射兩波27枚火箭彈，落彈就在24浬線周邊，更貼近我方、測試紅線。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，「這個都算是落彈落在離台灣最近的時刻，是他們朝我們的海域做射擊，這個海空域是非常鄰近24浬的，這個是最要命的。」

專家也觀察到，共軍聲稱在東海域演練奪控要港、精兵破襲科目，是強化反介入/區域拒止，阻隔友盟國家援助台灣，但這次封控卻也留下台灣東北部的缺口，意在測試日方「台灣有事」的態度。

陳國銘表示，「獨留東北角那一塊，很顯然是讓日本政府說考慮說，你要不要介入台灣一旦有事，台灣有事日本有事，你要不要兌現這個承諾？」

國際高度關注軍演，韓國呼籲兩岸透過對話，菲律賓則強調，各方應該克制，避免升高情勢，包含歐盟、英、法、德都發聲，反對兩岸單方面企圖透過武力改變現狀，澳洲則譴責中國軍演破壞區域穩定。

更多公視新聞網報導

美日韓外長關切中國軍演 籲停止破壞台海穩定行為

中共「海峽雷霆」軍演釋出短片 首次模擬攻擊台天然氣接收站

中共軍演於東海遠火實彈射擊 國軍啟動備戰操演監控

