中共軍演火箭落24海浬內 江啟臣：這已經是打到家門口了

立法院副院長江啟臣。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對中共再次發動軍演，國防部昨證實，共軍發射多管火箭，部分火箭彈落區位於台灣24海浬內禁止水域內。立法院副院長江啟臣今（31日）示警，24海浬內已是我國有一定管轄權力的臨界區，這已經是「打到家門口」了，這是滿嚴重的事情，不能再講對方沒有能力登台、沒有能力犯台。

江啟臣表示，過去這10年來，在蔡政府跟賴政府執政下，兩岸關係真的是兵凶戰危，光演習次數就不計其數，然後每一次演習都越來越逼近我國12海浬，這是國家主權向外延伸最基本的12海浬絕對管轄權，而12海浬到24海浬是臨界區，這段還是國家可以執行法律的管轄範圍，比如走私、緝私等，依照國際海洋法，還是能行使一定管轄權力的範圍。

江啟臣指出，最近幾次軍演，裴洛西（2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共發動軍演）那次，中共先沒收了台海中線，這一次可以說是沒收了24海浬的臨界區，甚至已經掉到12海浬的旁邊，這已經是非常非常逼近。

江啟臣示警，這中間反應了很多事，中美之間對於這次軍演，到底有沒有相互知會？他看的是，美國、日本的反應還有國際的反應滿特別的，這到底反映什麼樣的警訊，國安單位、尤其政府應該告訴大家。截至今天早上，大部分都是國際媒體在譴責，但日本官方呢？美國官方呢？AIT呢？上次的裴洛西或過去幾次利劍演習等，美方會有強硬的態度，但這次大部分看到的都只是媒體，所以這中間讓人感覺到大國之間關係的變化。

江啟臣表示，過去幾次軍演，美方的動作都比較大，可能派軍艦甚至派到航空母艦，但這次連日本政府也相對安靜，雙邊政府不知道有沒有溝通管道，也有可能是不想相互刺激，可是對台灣來講，必須清楚了解到，這次已經打到家門口，打到24海浬內，這是滿嚴重的事情，不能再講對方沒有能力登台、沒有能力犯台。

江啟臣表示，在矛盾衝突的國際關係下，台灣的角色還有國家安全如何確保，恐怕不是三言兩語告訴大家，「沒有能力犯台」，不是用這個就能交代的，因為都已經打到你家門口了啦！12海浬到24海浬，國軍到底應該採取什麼動作？萬一誤打呢？飛彈不可能百分百精確？萬一其中一顆落在12海浬內，那我們的反應是什麼？萬一擦槍走火，沒有人能保證。

江啟臣也擔憂，這也可能是溫水煮青蛙，過去幾年來多少次軍演，一次一次讓軍演都讓我們覺得，對方可以非常順利地包圍跟封鎖台灣，其實昨天的軍演就已經類似封鎖，船隻、航班的整個航道、航線都受影響被切斷，這次只是切一天，如何切五天呢？對國內會覺得習以為常，這搞不好也是對方的策略，對方其實在告訴國際社會，台灣海峽是對方可以控制的，不管是法律上或實質上。

