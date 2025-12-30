中共軍演發射火箭彈全數命中？海巡署公開回應：我們根本沒事

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

中國解放軍軍演，今(12/30)發射枚PCH191火箭彈，並宣稱全數命中，對此，海巡署回應，已掌握中共發射7 枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

針對中共軍演，海巡署公布最新監控狀況，海巡署提供

海巡署稍早表示，今日上午9點，會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈，分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

海巡署說，針對此次軍演，也已全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船均採1對1方式併航監控、強勢驅離。在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

海巡署表示，中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。

海巡署指出，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。

海巡署表示，我方不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。



