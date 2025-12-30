中共軍演發射2波共27枚火箭 71架次共機擾台

謝日升中將說，中共發射2波共27枚火箭，偵獲共機71架次擾台。（圖：國防部提供）

共軍發動「正義使命2025」對台軍演，根據國防部掌握統計，中共解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射27枚，而到今天（30日）下午3點為止，偵獲到共機71架次，其中有35架次逾越中線，共艦13艘，其中11艘進入24浬。交通部民航局資料顯示，過境飛航情報區受影響941班次。

國防部下午召開記者會說明共軍進行實彈射擊情形，國防部情次室次長謝日升中將指出，今天早上東部戰區早上8點到晚上6點進行實彈射擊，8點編組海空軍兵力，南北兩端實施演習，其中，福建平潭、基隆第一區、高雄第三區，射擊多管火箭，統計共有27枚之多。

國防部指出，到今天下午3點，偵獲到共機71架次，其中有35架次逾越中線進入北部、中部、西南空域，共艦的部分一共13艘，其中11艘進入24浬，公務船一共有15艘，其中有11艘海警船、4艘公務船，其中8艘進入24浬，另外在西太平洋那股兵力維持在那個位置。

謝日升說，共軍多管火箭共打兩波次，一共發射27枚，不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，根據交通部民航局資料，過境飛航情報區受影響941班次，經過這些操演空域本國航班，需要調整有941架次之多，另外，演習區有商船、漁船作業也受到影響。