中共軍演突襲「台灣竟無國際線取消」！交通部揭幕後秘辛

2025年12月底中共突宣布對台軍演，但航班平穩，沒有受到太大影響。(示意圖) 圖：桃園機場公司/提供(資料照片)

[Newtalk新聞] 2025年12月底中共突宣布對台軍演，但航班平穩，沒有受到太大影響。交通部常務次長林國顯透露實情指出，當時中國晚間11時宣布翌日上午8點起演習，航管人員隨即連絡福岡等周邊飛航情報區因應，讓最後進出台北飛航情報區的國際航班，雖有延誤但無航班取消，看起來無聲無息，但卻是眾人努力的成果。

今天為民航局79週年局慶。交通部次長林國顯致詞表示，2025年12月底中共突宣布對台軍演，航管人員承受巨大壓力。對岸晚間11時宣布翌日上午8點起演習，且必須封閉許多航路。

廣告 廣告

航管人員隨即連絡福岡等周邊飛航情報區因應，最後進出台北飛航情報區的國際航班，雖有延誤但無航班取消，僅有部分過境航班力求平穩安全而取消，強調是眾人努力的難得成果，「這些事情做得無聲無息，沒有人知道，邀請現場貴賓給予這些人員掌聲。」

另外，林國顯還透露，北歐新能源及新科技發展非常強，民航局去年簽訂芬蘭航權，期待航空公司看見；也有航空公司釋出未使用航權，讓我方既有航權更妥善運用；日本、美國開放天空條件，各航空公司也充分利用，我國每週飛往日本800多航班，飛往韓國500多航班，所以北美轉東北亞、或東南亞非常便利，未來轉機量將非常大。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

航空運量創新高！民航局：今年冬季「航班數」已超越疫情前

立法院三讀《商港法》修正 更正主管機關名稱、補強裁罰機制