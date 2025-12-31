中共軍演第三天嗆「斬首」 國軍愛國者三型飛彈追監共機、M1A2T戰鬥偵巡

因應中共對台發動針對性軍演，空軍防空飛彈部隊2025年12月底完成戰備整備程序，愛國者三型防空飛彈完成陣地放列，監控共機動態。軍聞社記者陳彥樺攝



中共從12/29展開所謂「正義使命-2025」軍演，今天進行到第三天，傍晚宣布演習結束，而中共官媒從昨晚仍發文稱「斬首行動」是對台演習重點，國軍對此嚴陣以待，空軍愛國者飛彈營先前已完成戰備整備，第一時間就完成愛國者三型飛彈陣地放列與飛彈上架作業，並持續運用相位陣列雷達追監，嚴密監控敵情。另外，陸軍584旅新換裝的M1A2T戰車也進行戰備偵巡，持續警戒。

空軍防空部隊官兵2025.12.31進行愛國者三型防空飛彈（PAC-3）上架作業。軍聞社記者陳彥樺攝

根據軍聞社報導，因應中共針對性軍演於我臺海周邊進行實彈射擊，空軍防空飛彈部隊完成戰備整備程序，第一時間進行愛國者三型飛彈上架作業。

由於中共解放軍官媒《中國軍網》昨晚仍發稿強調解放軍東部戰區「繼續」組織相關兵力，持續展「正義使命-2025」演習，顯示中共此次演習在12/31進入第三天，中共軍媒還聲稱「軍演最重要特點之一就是『斬首』，主要針對「台獨」分裂勢力頭目的重要形象目標進行了模擬打擊。」對此，國軍防空部隊與衛戍部隊均嚴密應對。

空軍愛國者飛彈防空部隊2025.12.31運用相位陣列雷達掌握空中情資，應對中共解放軍對台軍演。軍聞社記者陳彥樺）

從軍聞社發布的照片顯示，配備最新型的愛國者三型防空飛彈的空軍防空飛彈部隊，在機動陣地持續運用相位陣列雷達追監，嚴密監控敵情，隨時因應突發狀況，捍衛領空安全。

此外，根據青年日報臉書粉絲專頁發文顯示，國軍愛國者二型改良型（PAC-2 GEM）也在北部地區機動陣地完成放列，不分晝夜應對中共軍演，監控敵方空中威脅。

空軍防空部隊的愛國者二型改良型（PAC-2 GEM）防空飛彈發射車，2025.12.30夜間於北部地區放列，持續監控中共「正義使命-2025」軍演。摘自青年日報臉書

另外，在北部地區的地面防衛戰備，由於第三作戰區在軍演首日就啟動立即備戰操演，隸屬作戰區兵力的陸軍584旅，自從10月換裝最新型的主力戰車M1A2T以來，已陸續完成實彈射擊訓練等科目，因此也這兩天出動參與立即備戰操演，應對中共軍演威脅。

軍方媒體《青年日報》在臉書粉專公布陸軍584旅的M1A2T戰車在北部地區進行戰鬥偵巡畫面，進行實戰化操演，沉穩應對中共圍台軍演的行動，受到許多民眾稱讚，甚至有民眾留言「聽到燃氣渦輪發動機的聲音就是開心」、「這樣的戰車值得再多買300輛」、「這樣的稅金我願意繳」等，顯示國軍部隊接裝新式裝備不只提振部隊士氣，也同樣獲得民眾支持。

