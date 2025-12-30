中共軍演第二天進行實彈射擊 共軍稱「取得預期成果」

共軍軍演第二天進入「實彈射擊」階段，聲稱「取得預期效果」。

中共解放軍圍台軍演，今（30）日進入第二天，也就是實彈射擊演練階段，中共東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣南北兩端相關海域，進行「查證識別」、「警告驅離」、「模擬打擊」、「對海突擊」，與、防空反潛等軍事演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

央視新聞報導，從今天早上8點到下午6點，東部戰區將在台灣周邊多個海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。報導強調，解放軍「打獨促統」決不手軟，將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權與領土完整。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校則表示，今天早上9點，東部戰區陸軍部隊對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，「取得了預期效果」。