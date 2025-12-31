中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線

中共軍演今日進入第三天，國防部公布昨日至今共機擾台情形。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中共29日宣布對台軍演並持續對台施壓，國防部今（31）日公布最新中共解放軍擾台動態指出，自昨（30）日上午6時至今（31）日上午6時止，國軍共偵獲共機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台灣周邊海、空域活動，其中多達35架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域，對區域安全構成高度壓力。

國防部說明，根據掌握情資，中共此次行動分時段、多批次實施，包含戰鬥機、轟炸機及各型支援機，並搭配海上艦艇同步活動，呈現聯合海空行動態勢。其中，部分機群自北部空域進入，沿台灣西側中線活動後南下，亦有機群自西南空域逼近我防空識別區，形成多方向壓迫態勢。

廣告 廣告

國防部指出，國軍全程嚴密監控相關動態，並即時派遣任務機、艦及啟動岸置飛彈系統應處，依既定程序妥善掌握、監控及應對，確保國家安全與區域穩定。

國防部強調，中共持續以軍事行動對台施壓，不僅破壞區域和平穩定，也嚴重影響台海現狀。國軍將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，全天候掌握敵情，堅定捍衛國家主權與人民安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共已達「封鎖」台灣？ 國防部嚴正駁斥：勿落入認知戰陷阱

國軍後備幹部群組對話曝光！竟「唱衰台灣、狂讚解放軍」網轟：吃裡扒外早被滲透了