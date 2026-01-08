中共軍演管碧玲餐敘！顧立雄曝「共艦已離開24海浬」：秉持料敵從寬原則

記者詹宜庭／台北報導

針對管碧玲在中共軍演期間聚餐，顧立雄表示，秉持料敵從寬原則，隨時應變突發狀況。（資料圖／翻攝畫面）

中共解放軍去年12月30日發動軍演，海委會主委管碧玲卻被踢爆31日和多名海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐，引發質疑。對此，國防部長顧立雄今（8日）受訪表示，30日晚上6時10分共艦有離開24海浬，沒有在鄰近區範圍內，當然還是在應變區內，「我們秉持料敵從寬原則，維持適度戒備，隨時應變突發狀況。」

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

針對去年底中共軍演期間，管碧玲與部屬聚餐，遭在野批評輕忽職責，顧立雄上午在立法院受訪表示，30日晚上6時10分共艦有離開24海浬，沒有在鄰近區範圍內，當然還是在應變區內，「我們秉持料敵從寬原則，維持適度戒備，隨時應變突發狀況。」

