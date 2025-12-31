中共軍演結束！中方稱「封鎖4港口」 海巡署回應了

基隆海巡隊對中國海警船廣播。（圖／東森新聞）





中共東部戰區日前在台海周邊實施「正義使命－2025」聯合軍事演習，並於今（31）日晚間宣布演習結束。東部戰區新聞發言人李熹31日18時表示，演習已「圓滿完成各項任務」，並稱已全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力。

國防部：共機艦仍進應變區 維持適切機制

針對共軍宣稱針對性軍演已「完成各項任務」，國防部今（31）日表示，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉持「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

國防部也要求各級部隊，針對因應對敵情任務而影響休假的官兵，完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，讓部隊獲得適切休整。國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑危害區域安全穩定，國軍將持續有節、有序、有管制地應處，守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

海巡署：偵獲14艘海警船 一對一監控驅離

海巡署表示，自29日上午起迄今，海巡署偕同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，期間共計偵獲14艘中國海警船滯留於台灣周邊海域，海巡署立即調度巡防艦艇，採一對一方式全程有效監控並廣播驅離，確保船舶航行安全。

海巡署指出，各港口船舶進出未受影響，對於中國官媒宣稱封鎖我國四座港口，海巡署表示屬假訊息，並將持續維護海上交通線，配合交通部航港局相關措施，保障往來船隻安全，全天候掌握周邊中國艦船動態，捍衛國家主權及海域安全。

