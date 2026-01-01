中共軍演結束 國軍偵獲28共機艦船台海周邊活動

（中央社記者吳書緯台北1日電）中共昨天傍晚宣布軍演結束，國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲3架次共機，其中1架次進入西南部空域，以及17艘共艦、8艘公務船，總計中共28機艦船持續在台海周邊活動，並偵獲2顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

中國人民解放軍東部戰區於去年12月29日上午宣布，29日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，並宣布12月30日早上8時至下午6時在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，12月31日傍晚6時宣布結束軍演。

針對中共宣稱軍演結束，國防部昨天晚間表示，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，對於中共挑釁行徑，國軍將冷靜應處，堅定守護國家主權。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時35分至昨天中午12時50分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機。

國軍另於昨天上午11時55分至昨天下午1時20分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共1架輔戰機。

國軍昨天下午4時20分在台中西北60浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為3萬呎，由西向東北飄越台灣防空識別區（ADIZ），昨天下午5時45分消失於台灣海峽上空。

國軍同時於昨天晚間10時30分在台中北方30浬偵獲中共1顆空飄氣球，高度為3萬2000呎，由西向東北飄越台灣本島上空，昨天晚間11時50分消失於太平洋上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：謝佳珍）1150101