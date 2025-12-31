中共軍演結束 國防部：仍有機艦擾應變區將適切應處

（中央社記者游凱翔台北31日電）中共今天傍晚宣布軍演結束，國防部晚間指出，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，對於中共挑釁行徑，國軍將冷靜應處，堅定守護國家主權。

共軍東部戰區29日上午宣布，29日起在台灣海峽及台灣島北部、西南、東南及以東展開「正義使命－2025」演習，並宣布30日早上8時至下午6時在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，今天傍晚6時則宣布結束軍演。

國防部晚間發布新聞稿指出，考量仍有相當數量共軍機艦進入應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，並要求各級部隊，對於受應對敵情任務而影響休假的官兵，應完成補休假規劃，充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受國際社會民主友盟譴責，國軍將持續有節、有序、有管制的冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及民眾生命財產安全。（編輯：林克倫）1141231