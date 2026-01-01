中共軍演結束！影像涉造假 港評論家提建議

▲中國解放軍和官媒，近日在軍演期間，放上一張自稱是俯瞰101大樓的無人機照片，但畫面相當模糊。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區從去年12月29日宣布並展開「正義使命-2025」演習後，歷時數日，由東部戰區發言人李熹於12月31日傍晚宣布，該演習已「圓滿完成各項任務」，強調東部戰區會時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀。而在演習期間，解放軍接連釋出「無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機視角下的台灣省」等影片，遭到不少人質疑可能是偽造。對此，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾發文，建議共軍可直接做一事，證明自己就如宣傳所說，可以「隨時到台北」。

馮睎乾在臉書粉專發文，題為《共軍幾時送陳同佳到台北？》，直言自己一開始看到解放軍的影片時，第一感覺就是：「這麼假」，甚至連分析的興趣也沒有，雖然很多台灣人還是認真探討無人機的位置、可能用什麼方法等等，但其實就連對岸的中國人也看得出，這根本不會是在台北上空拍的。

馮睎乾指出，自己覺得「假」的原因，主要是「俯瞰」2字已經露餡，因為若是「俯瞰」，畫面所見應該是101樓頂、台北街道及車流，而不是「遠眺」的扁平視角，不懂《央視》刻意用「俯瞰」這個字眼，到底是玩「高級黑」，抑或真心認為中國和台灣有很多傻瓜；何況現在AI那麼先進，用合成影像生成一條「俯瞰」台北的短片，製造「如入無人之境」的效果，按理也不會很難。

馮睎乾表示，此事讓他想起中共軍方掮客「落日海盜」，他在跟海外華人網紅通電話時，不經意講了一句：「台灣我估計是不會攻，但是攻台這個工作、這個辦公室，又不會撤。他們每天都要往上交東西，這個道理你懂。」至於所謂的攻台辦公室是什麼，他不太清楚，但其主要工作，必然跟針對台灣的認知戰有關。

馮睎乾調侃道，所謂天下烏鴉一樣黑，辦公室的員工都一樣懶，只要每天馬馬虎虎交一點「功課」，就可以繼續領薪水，又何必那麼認真呢？這群人最擔心的，可能就是真要攻台-失敗固然一無所有，即使成功，也得面對「狡兔死，走狗烹」的宿命。說實話，解放軍與其發什麼俯瞰圖、搞什麼軍演，還不如做件實事，協助香港政府解決一個由林鄭月娥到李家超都解決不了的難題，就是把那個7年前在台灣殺了人、如今躲在香港深山天天打電動的陳同佳直接送過去，從101上空拋下去都沒問題：「不就證明你們可以『隨時到台北』了嗎？幾時做呢？」

馮睎乾所說的陳同佳，是指2018年與女友潘曉穎一同遊台，卻在台灣將對方殺害，潛逃回香港而轟動一時的案件，由於案件是發生於台灣境內，加上兩岸因政治原因無法簽訂司法互助引渡，導致全案長期陷於膠著狀態。

