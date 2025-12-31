中共軍演結束 海巡署：偵獲14海警船並監控驅離

（中央社記者黃麗芸台北31日電）中共解放軍東部戰區發言人李熹今天傍晚6時宣布，對台軍演已結束。海巡署晚間表示，自29日迄今共偵獲14艘中國海警船滯留周邊海域，全程採一對一監控驅離，確保航行船舶安全。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，自29日上午起迄今，海巡署偕同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，期間共計偵獲14艘中國海警船滯留於台灣周邊海域。

同時，海巡署立即調度巡防艦艇採一對一方式，全程有效監控、廣播驅離海警船，成功確保國內外航行中的船舶安全。

海巡署說明，台灣各港口船舶進出不受影響，中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，純屬不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。

此外，海巡署會持續維護海上交通線，並配合交通部航港局相關措施，保護過往船隻安全，不容中國海警僭越台灣管轄海域。

海巡署表示，中國違反國際規範，在台灣海峽及重要港口附近海域，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，影響台灣海域內船舶航行及旅運安全，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定，這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，更是區域麻煩的製造者。

另外，海巡署將全天候掌握台灣周邊中國艦船動態，堅定執法立場，秉持「不挑釁、不退縮、不衝突」等三原則，全力捍衛國家主權及海域安全。（編輯：李亨山）1141231