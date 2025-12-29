中共軍演綠喊話在野勿擋軍購預算 黃國昌：兩張A4紙要1.25兆預算、放行才對不起台灣人
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
中共解放軍明日再度發動環台軍演，民進黨立院黨團喊話勿再阻擋軍購特別條例。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今日則強調，請賴清德總統履行承諾，親自到立法院進行國情報告，否則兩張A4紙就要1.25兆預算，買什麼東西，什麼時候交貨都不知道，直接放行將會對不起台灣人民。
中共東部戰區今天宣布，明天開始將在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南及台島以東舉行軍演。民進黨團上午舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，批評在野黨阻擋軍購特別條例及預算。
黃國昌對此表示，民眾黨態度非常清楚，就是賴總統履行承諾，親自到立法院進行國情報告，總統大選怎麼承諾的，就怎麼做。
黃國昌也批評，特別條例兩張A4紙就要1.25兆預算，立法院如果就這樣放行，才是對不起台灣人民。
黃國昌也質疑，「要買什麼東西不知道，什麼時候交貨不知道，怎麼有這麼荒謬的事情？」
黃國昌質疑，民進黨的國防政策，到底是要買到武器，還是只要付錢就好？我國對美軍購7000億元，至今沒有拿到任何東西，賴總統還恫嚇人民「2027年中共武統、做好武統準備」，既然情況如此危急，2030年才要交貨的戰機，到底要怎麼保障台灣安全，「請問是把人民當凱子嗎？」
黃國昌再指，如今相同的招式捲土重來，不同意就是中共同路人，這樣的民進黨到底鬧夠了沒有，未來到底要買什麼項目、什麼時候拿到東西，還是要請賴總統到立法院說清楚講明白，「現在是付了錢台灣就安全？還是要拿到武器才能夠強化台灣國防安全？
黃國昌批評，這個既獨裁又無能的政府，可以無恥到不斷使用相同話術，藉由大內宣恐嚇台灣人民，台灣人民有志氣有勇氣對抗中共的文攻武嚇，當然也有志氣跟勇氣對抗綠共的專制獨裁，這就是台灣民眾黨的立場。
有媒體詢問，軍購特別條例四度卡關，美方是否有施壓民眾黨。黃國昌聽聞後則表示，從該條例送至立法院到今天為止，「美國政府包括美國在台協會（AIT），沒有任何一個人找我講過一句話，美國沒有任何一位官員跟黃國昌接觸，我也沒有授權任何人接到任何指示。」
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則說，民眾黨團只有看到兩張A4紙，沒有任何軍購項目，立法院要怎麼審查，解方就是請賴總統說清楚講明白，更何況這也是他過去的公開承諾。
更多FTNN新聞網報導
幕後／鄭麗文黨主席「訪中鄭習會」不是光喊喊 研判最近成行時間可落在「這時段」
新北市長藍白怎麼合？鄭麗文透口風「黨內協調推出李四川」與黃國昌清楚「團結重要性」
鄭麗文勸賴清德「做兩件事可能更早見到習近平」 李乾龍強調美邀鄭赴華府、對岸表達交流意願
其他人也在看
中共宣布對台軍演 海巡署最新消息曝光：彭佳嶼外抓到一艘
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導海巡署今(12/29)表示，針對中共解放軍軍演，海巡署在第一時間即偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 93
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 362
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 214
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 101
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 158
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 50
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 192
「修憲把總統修成怪獸！」李鴻源嘆賴清德一再荒謬發言：給台灣帶來不確定
針對總統賴清德15日發表錄影談話，譴責立法院強行通過《財政收支劃分法》和反年改相關法案，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」邊緣等爭議，前內政部長李鴻源在網路節目《洪流洞見》中直言，「執政黨要是真的不關心台灣的未來，就繼續這樣搞吧」。李鴻源表示，在野黨監督執政黨是天經地義，別說在野對「耍賴」、「胡作非為」的執政黨一點辦法都沒有，沒有執政權又何來獨裁。李鴻源表示，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 179
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 29
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 26
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
蔣萬安赴雙城論壇挨批「當小弟」 北市府回應了
首次上稿：12/28 17:50更新時間：12/28 22:12（更新北市府回應）即時中心／張英傑報導台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇，並跟上海市長龔正分別發表致詞，蔣萬安期盼兩岸的和平與繁榮，而龔正則感性喊話，要台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」，共創「中華民族偉大復興」，對此，民進黨台北市議員顏若芳今（28）日痛批，蔣萬安整體談話「毫無重點」，未回應當前嚴峻的兩岸情勢，也未替台北市與市民發聲，令人失望。民視 ・ 16 小時前 ・ 39
中國突襲環台實彈軍演！國防部怒斥窮兵黷武
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日宣布突襲軍演！組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。對此，我國...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 31
彈劾案通過「不可能任務」 賴清德坦言：藍白令人費解
總統賴清德接受友台專訪，針對立法院會表決通過彈劾案，他直接表示「令人費解」，並強調社會自有公道。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 16
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
徐巧芯太扯！稱彈劾總統「非政治鬥爭」教授譏：20字道盡無知
即時中心／黃于庭報導立院國民黨、民眾黨聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院拍板以「不副署」抗衡。未料，藍白竟變本加厲，揚言彈劾總統賴清德，日前再度挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾提案，藍委徐巧芯更稱，彈劾不是政治鬥爭，而是憲政底線。對此，旅美教授翁達瑞今（28）日狠酸，短短20個字，便道盡徐巧芯的不學無術。民視 ・ 21 小時前 ・ 59
回防鳳山造勢喊出10萬人拚場 林岱樺：不怨天尤人，一路撐到勝選
民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今於鳳山舉辦壓軸大造勢，活動現場湧入大批支持群眾，主持台宣布現場突破10萬人，直播空拍畫面顯示場地全數滿座，周邊人潮持續外溢，創下同場地民進黨市長初選活動人數新高，林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「當選」，支持者情緒達到高點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
重整藍營權力結構 鄭麗文將正名「黃復興」
為了杜絕「黨中有黨」，前國民黨主席朱立倫，去年將黃復興黨部裁撤。如今，上任將近2個月的國民黨主席鄭麗文，就委託副主席季麟連，著手成立「黃復興工作委員會」，並裁撤朱立倫設置的「退伍軍人部」。對此，季麟連也證實，近期已在全台各地的縣市黨部，任命「黃復興副主委」。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
藍軍嘉義縣長「奇兵」臨時缺席路跑 本尊回應耐人尋味
明年嘉義縣長選戰，國民黨選將難產，傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」，吳容輝原答應參加今天舉辦的第七屆嘉義馬拉松─國際管樂節公益路跑活動，昨晚臨時告假，而張啟楷透露藍軍的「奇兵」還有其他人。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1