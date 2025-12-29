中共軍演綠酸蔣萬安 藍轟：賴清德瘋狂點火干蔣何事

國民黨台北市議員王欣儀狠批，明明是賴總統瘋狂點火，卻怪蔣萬安沒滅火，冤有頭債有主，到底干蔣萬安什麼事。（台北市議員王欣儀研究室提供）

賴清德總統28日於專訪中表示，這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為中國實力不到，豈料中共解放軍29日即宣布發動環台軍演，綠營酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。國民黨台北市議員王欣儀則狠批，明明是賴總統瘋狂點火，卻怪蔣萬安沒滅火，冤有頭債有主，到底干蔣萬安什麼事。

王欣儀表示，大家都看清楚明明是賴清德受訪嗆對岸「實力不到」，刻意激怒對方，才導致衝突升高，綠營卻酸蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演，這種「做賊喊捉賊」的邏輯，民進黨自己不累，人民都看累了。

王欣儀說，兩岸互動不是變魔術，不可能一步登天，靠的是長時間、耐心的善意堆疊，民進黨執政近10年，早就證明一件事，根本沒有能力跟對岸對話。賴總統上任後不但沒有修補關係，反而變本加厲、頻頻挑釁，彷彿深怕兩岸不夠亂，蔣萬安前往上海，是為了替兩岸保留一線生機，是為了市民權益去交流，民進黨卻從頭到尾唱衰、阻撓。

王欣儀反批，見不得人好也就算了，現在對岸軍演，竟然還能把責任全部甩鍋給市長，「冤有頭，債有主」，到底干蔣萬安什麼事。

