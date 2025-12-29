中共軍演緊隨蔣萬安訪中 民進黨團再喊話：國防預算刻不容緩

民進黨立院黨團今日召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩！」記者會。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 中共解放軍近日再度宣布於台灣周邊實施軍事演習，引發社會高度關注。民進黨立法院黨團今（29）日召開記者會指出，中共選在台北市長蔣萬安結束上海雙城論壇行程後隨即軍演，時機高度敏感，質疑國民黨一邊高談交流、一邊卻換來軍事恫嚇，痛批藍營對國家安全視若無睹，甚至持續阻擋攸關台灣防衛的國防預算審查。

民進黨立院黨團今日召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩！」記者會，由幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副書記長范雲、張雅琳出席。

鍾佳濱提到，過去經驗早已證明，中共軍演往往與台灣重大政治事件相互呼應，從裴洛西訪台到近期的兩岸互動，皆可見其以軍事恫嚇施壓的慣性模式。此次蔣萬安市長前往上海出席雙城論壇，返台後解放軍旋即展開軍演，時間點「巧合得令人不安」。他直言，蔣萬安過去曾對外宣稱，雙城交流應建立在中共不擾台、不威脅的前提下，如今現實卻完全相反。

他也表示，中共從未因台灣釋出善意而降低敵意，反而一再利用交流包裝政治施壓。他質疑，蔣萬安此行究竟換得什麼？又是否對市民與國家安全做出任何實質保障？更批評國民黨立院黨團至今仍阻擋國防預算與軍購案審查，讓國防建設停滯不前。

沈伯洋指出，中國從未掩飾其對台併吞的意圖，無論是軍事行動或法律戰、輿論戰，目的都在削弱台灣防衛意志。他強調，「不論我們做或不做，中國都不會改變併吞的企圖」，唯一能降低風險的方式，就是強化國防、提升全民防衛意識。他也直言，蔣萬安在上海談「善意」，卻換來軍演示警，正凸顯對中錯誤幻想的危險。

范雲則批評，蔣萬安在中國談「民國精神」、「五四精神」，卻刻意迴避「六四」等真正考驗民主價值的歷史，形同以文化包裝政治退讓。她指出，蔣市長大談「交流」、「對話」，卻未正面面對中國對台灣民主與人權的威脅，反而讓「德先生」淪為空洞口號。

張雅琳則聚焦數位安全與兒少保護議題，直指蔣萬安在上海談科技、談AI，卻對中國平台涉及資安風險、兒少保護漏洞避而不談。她指出，小紅書等平台已被多國點名存在資安疑慮，卻未見市長為台灣民眾與兒少權益發聲，質疑其是否只敢談便利、不敢碰風險。

