中共軍演落彈24浬線 防長坐鎮斥挑釁5／中軍演牽動全球！ 華爾街日報：台美日唇齒相依

中國發動圍台軍演、台灣國軍應對，引發國際媒體關注。（路透社）

中國圍台軍演，國際媒體關注！《華爾街日報》報導指出，台灣一旦落入中國手中，亞洲的權力平衡將會，決定性地向中方傾斜。而在這場潛在的衝突中，台灣、美國、日本三方，實際上是唇齒相依的同盟。

解放軍軍艦浩浩蕩蕩，航行在台灣海峽上。中國圍台軍演第二天，進行實彈射擊。曾經駐守中國的日本前武官小原凡司認為，中國軍演不只針對台灣，還可能是向美國施壓，意圖在美中談判爭取更多優勢。小原凡司表示，中國認知到美軍不介入，美國不軍事參與的話，武力入侵台灣的難度就會變得非常低。

廣告 廣告

美國如何介入？其中一個辦法可能是十八號公布的一百一十一億美元對台軍售案。八月曾經率團訪台的美國參議院軍委會主席韋克爾，二十九號呼籲美方加速生產對台軍售，而台灣則該擱置黨派分歧，支持賴總統提出的特別國防預算。韋克爾表示，我們來到這裡台灣，是想要更了解我們台灣的摯友有什麼需求、擔憂。

事實上，解放軍軍演之際，中國海警船已經連續三百五十六天航行在釣魚台外側鄰接海域，次數創下二〇一二年以來新高。日本網友就擔心，中國趁機侵略日本。《讀賣新聞》發表社論指出，中國軍演是針對日本首相高市早苗的台灣有事言論，不僅升高台海緊張情勢，更破壞區域和平穩定。

朝日電視台中國總局長冨坂範明指出，這次的共軍軍演，看起來目標在於對台灣政權和居民施加強烈壓力。華爾街日報分析，如果台灣被統一，亞洲權力平衡將大幅向中國傾斜。要擊退解放軍，美國必須介入，而美軍要用駐日基地才能戰鬥，因此台美日三方實際上是唇齒相依的同盟。

另外，南韓《中央日報》報導指出，總統李在明明年一月就要訪問中國。解放軍在這個時間點軍演，強調台灣問題是中國核心利益。如果南韓越線，隨時可能成為下個對象。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

中共軍演落彈24浬線 防長坐鎮斥挑釁1／坐鎮衡指所掌握敵情 顧立雄批共軍：破壞區域和平穩定

中共軍演落彈24浬線 防長坐鎮斥挑釁2／中國解放軍下令立即射擊！ 美售台「海馬士」被列打擊目標

中共軍演落彈24浬線 防長坐鎮斥挑釁3／展現從容應對！國軍曝新影片 「緊抓12種共機艦」