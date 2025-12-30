中共軍演衝擊航班！金門航線大亂 60架次取消、近6千旅客受影響

生活中心／綜合報導

中共昨日一早突宣布展開「正義使命-2025」大規模演習，並於今（30）日在台灣周圍實施實彈射擊，嚴重影響我國飛航空域。（圖／翻攝自Unsplash圖庫）

中共昨日一早突宣布展開「正義使命-2025」大規模演習，並於今（30）日在台灣周圍實施實彈射擊，嚴重影響我國飛航空域，航班可使用之空域受限，改走非慣用之航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。交通部民航局統計，截至今日中午，國際航班尚無取消，國內航班則影響較鉅，金馬航線共計已取消60架次、受影響旅客達6千人之多。

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

民航局指出，受軍演影響，國際線航班部分，截至中午12點，無航班取消、部分過境航班取消飛越；國內線部分，截至12點，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次；軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6千人。

民航局強調，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局以請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

