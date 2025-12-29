中共軍演觀察／太匆促？東部戰區不像上次有大量嗆聲插圖、影片助攻

國際中心／綜合報導

中共解放軍東部戰區29日宣布展開至少為期兩日的軍演，並將此次軍演命名為「正義使命-2025」，聲稱是對「台獨」分裂勢力警告，並指出這次演習是為檢驗「戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

東部戰區這次趕在年底前舉行的軍演，相較4月同樣也是大規模軍演的「海峽雷霆-2025A」，這次「網路戰」明顯減弱很多，過去必備的大量「醜圖插畫」、「簡陋動畫」以及嗆聲影片這次第一時間都未出現，僅有東部戰區發言人施毅的聲明畫面以及簡陋字卡。

從此跡象判斷，此次軍演很可能決定匆促，又或是才剛清洗震盪完畢的東部戰區內部資源尚未統整。

解放軍「正義使命-2025」文宣。（圖／翻攝畫面）

上一次軍演網路戰素材「澎湃」

中共解放軍今年4月啟動「海峽雷霆-2025A」軍演，在宣布的同時，東部戰區「融媒體中心」便釋出各種圖卡與動畫威嚇台灣，像是在台灣地圖上寫下大大標題字「進逼」、「懾封」、「毀癱」、「鎖控」，製作賴清德「綠蛆」的醜化台灣民選總統的低品質插畫。

東部戰區「融媒體中心」在4月軍演宣布後便釋出各種圖卡與動畫威嚇台灣。（圖／翻攝畫面）

甚至還發布解放軍事前錄好的演習畫面，聲稱已掌握台灣地景，又或是特別製作動畫「孫悟空」打「綠蛙」。網路素材齊發，應有盡有，可見當時東部戰區融媒體中心在該次軍演中也跟著大打「網路戰」，虛實並進。

東部戰區「融媒體中心」在4月軍演期間，第一時間發布賴清德「綠蛆」的醜化台灣民選總統的低品質插畫。（圖／翻攝畫面）

東部戰區「融媒體中心」甚至還特別製作動畫「孫悟空」打「綠蛙」。（圖／翻攝畫面）

此次軍演素材多為台政客名嘴幫腔

然而，相較此次「正義使命-2025」，目前東部戰區發布的影音，僅有僅有東部戰區發言人施毅的聲明畫面，以及由軍演範圍圖製作的簡易動畫，搭配文字字卡。

而時常po出中共對台外宣的官媒抖音帳號們，目前則是引用「台灣政客與名嘴」來幫忙宣傳此次中共軍演。例如，「海峽導報」抖音最新影片為「鄭麗文批評賴清德，打自己的路走絕了」；「台海網」則是剪輯名嘴唐湘龍的分析。

時常po出中共對台外宣的官媒抖音帳號們，目前則是引用「台灣政客與名嘴」言論幫宣傳。（圖／翻攝畫面）

時常轉發中共軍方內容以及中共對台外宣內容的TikTok帳號「lkcyedan兩顆茶葉蛋」稍早po出的兩則新動態，一則為中國人民解放軍國防大學教授孟祥青的對台嗆聲，另一則是台灣退將名嘴栗正傑類似前者言論的分析。

中國人民解放軍國防大學教授孟祥青在影片中稱中共實力強大，「越向實戰化方向發展」，並嗆聲：「台獨勢力與外部勢力膽敢越線，將迎來滅頂之災」。而台灣退將栗正傑則上中天節目，與主持人一同分析解訪軍這次釋出的文宣海報「正義之盾」。栗正傑聲稱畫面中的大盾擺放位置明顯是在擋日本，下方的小盾則是擋美國。這兩則貼文明顯相互呼應。

TikTok帳號「lkcyedan兩顆茶葉蛋」發布中國人民解放軍國防大學教授孟祥青的對台嗆聲，另一則是台灣退將名嘴栗正傑類似前者言論的分析，兩則貼文明顯相互呼應。（圖／翻攝畫面）

先前有分析指出，此次中國軍演除了依慣例對民進黨政府威嚇外，也是對美日近期的動作釋出警告。同時，在解放軍高層清算到一段落，新任東部戰區司令員剛就任沒多久就發布大規模軍演，可能是為提振軍心之用。

