中共軍演認證！張景森直言國軍「這武器」買對了：敵人最在意的就是它

中共發動對台軍演，出動大量共機共艦襲擾台灣，並發射實彈至我國禁航區，中國官媒也同步宣稱無人機飛進台北拍下101等認知戰。前政務委員張景森對此指出，從這次中共軍演釋出的影片或宣傳內容，可以看出來他們最在意的是台灣買了海馬士（HIMARS）多管火箭系統，「經過這次軍演認證，可以說海馬士買對了！」

張景森在臉書發文表示，過去幾年中共反覆研究海馬士，「敵人最在意的武器，就是我們應該要買的武器」，經過這次軍演認證，我們可以說海馬士買對了。但它厲害在哪裡？代表的是哪一種作戰思維？很多人把焦點放在射程，說海馬士能打到對岸，可以做源頭打擊，其實這反而不是關鍵。

張景森指出，海馬士真正的價值，不是火力有多大，而是作戰方式完全不同於傳統武器。它高度機動，一般卡車道路能到達的地方都可以去，所以能分散部署、快速轉移。5分鐘內打完就跑，任何地方都可以躲，所以很難被鎖定、清除；再加上精準打擊能力，使它不需要大量彈藥，就能癱瘓敵人的關鍵節點。這種特性讓戰場不再是「一次性決戰」，而是可以持續消耗與打擊對手的地獄。

張景森分析，中國的渡海作戰絕經不起長時間的消耗戰。在跨海作戰中，共軍最脆弱的不是第一線部隊，而是補給線、集結區、臨時碼頭、指揮與通訊節點，只要這些環節反覆遭到精準打擊，登陸部隊即使成功上岸，也難以站穩。

張景森直言，共軍糧食、油料、彈藥補不上，整體作戰節奏就會被迫放慢，甚至崩解。台灣軍隊有主場優勢，共軍耀武揚威渡海過來，在台灣的濱海、灘頭和島內可能完全被殲滅，但他們卻完全不知道，炮彈到底是從哪個地方打過來的。

張景森強調，結論很清楚，重點不是海馬士，而是「不對稱武器系統」。海馬士之所以有效，是因為它符合不對稱作戰的核心原則，以相對有限的成本，迫使對手付出極高代價；不追求正面殲滅，而是破壞對方的計畫、速度與確定性。換言之，今天就算不是海馬士，只要是同樣具備機動、分散、精準、難以清除特性的系統，效果本質並無不同。

張景森指出，所以，「買海馬士就對了」真正的意思，不是迷信某一種武器，而是選擇一條清楚的防衛方向，不和對手比規模大小，而是快速行動、精準打擊，讓對手無法照劇本行動。這才是它最厲害、也最值得被重視的地方。

