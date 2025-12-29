中共軍演迫近我領海基線！監控畫面曝光 國防部將開臨時記者會說明

我空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖/國防部提供）

中共東部戰區宣布，今（29日）在台海周邊進行「正義使命-2025」演習，並將於明起在我周邊海空域進行實彈射擊，此次軍演罕見地貼近我領海基線，也是首度在週邊海空域「實彈演習」。國防部稍早釋出最新監控畫面，並將於稍晚16時30分舉行臨時記者會說明。

針對中共軍演，稍早國防部公布最新監控畫面，分別為我空軍F-16戰機監控中共殲-16，以及田單軍艦監控共艦安陽艦畫面。國防部16時30分，也將舉行臨時記者會，針對中共實彈軍演應處作為說明。

田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖/國防部提供）

國防部稍早已表示，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演；並強調這次針對性軍事演習，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。



